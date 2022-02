За звання головної гри минулого року, в якій є представники меншин, боротимуться Life is Strange: True Colors і Psychonauts 2.

Видання Gayming Magazine готується провести церемонію нагородження Gayming Awards 2022. На цьому заході відзначать головні ігри минулого року, в яких присутні члени меншин. Портал вже оголосив претендентів у дванадцяти категоріях. За основний приз боротимуться два відомі проекти. Нижче представлені всі ігрові номінації.

Гра року

Boyfriend Dungeon;

Life is Strange: True Colors;

Psychonauts 2;

Unpacking.

Вибір читачів Gayming Magazine

Boyfriend Dungeon;

Forza Horizon 5;

Metroid Dread;

Resident Evil Village;

Sable;

Shin Megami Tensei V;

Super Monkey Ball Banana Mania;

The Great Ace Attorney Chronicles.

Краща інді-гра з представниками ЛГБТК

A YEAR OF SPRINGS;

Boyfriend Dungeon;

Lake;

Sword of the Necromancer;

Unpacking;

When The Night Comes.

Кращий ЛГБТК-стример

Aimsey;

BlizzB3ar;

CriticalBard;

Eevoh;

Eret;

Nihachu;

ReadySetBen;

RekItRaven;

Sammy M Jay;

Shaaba and Jamie;

Shawn.

Toph

Краща репрезентація

Boyfriend Dungeon;

Life is Strange: True Colours;

Unpacking;

Unsighted.

Кращий ЛГБТК-персонаж

Алекс Чень (Life is Strange: True Colors);

Гельмут Фуллбір і Боб Занотто (Psychonauts 2);

Стеф Гінгріч (Life is Strange: True Colors);

Мередіт Вейс (Lake).

Нагорода висхідній ЛГБТК-зірці стримингу

ItsMeHolly;

Cruuuunchy;

CoderGirlChan;

LuciaEverblack;

Luke_Boogie;

AwkwardishPanda.

Нагадаємо, минулого року кращою ЛГБТК-грою стала Hades. "Рогалик" зміг обійти навіть The Last of Us Part II.

Вас також можуть зацікавити новини: