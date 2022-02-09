Стало відомо, які ігри номіновані на ЛГБТК-премію Gayming Awards 2022 / фото Double Fine

Видання Gayming Magazine готується провести церемонію нагородження Gayming Awards 2022. На цьому заході відзначать головні ігри минулого року, в яких присутні члени меншин. Портал вже оголосив претендентів у дванадцяти категоріях. За основний приз боротимуться два відомі проекти. Нижче представлені всі ігрові номінації.

Гра року

  • Boyfriend Dungeon;
  • Life is Strange: True Colors;
  • Psychonauts 2;
  • Unpacking.

Вибір читачів Gayming Magazine

  • Boyfriend Dungeon;
  • Forza Horizon 5;
  • Metroid Dread;
  • Resident Evil Village;
  • Sable;
  • Shin Megami Tensei V;
  • Super Monkey Ball Banana Mania;
  • The Great Ace Attorney Chronicles.

Краща інді-гра з представниками ЛГБТК

  • A YEAR OF SPRINGS;
  • Boyfriend Dungeon;
  • Lake;
  • Sword of the Necromancer;
  • Unpacking;
  • When The Night Comes.

Кращий ЛГБТК-стример

  • Aimsey;
  • BlizzB3ar;
  • CriticalBard;
  • Eevoh;
  • Eret;
  • Nihachu;
  • ReadySetBen;
  • RekItRaven;
  • Sammy M Jay;
  • Shaaba and Jamie;
  • Shawn.
  • Toph

Краща репрезентація

  • Boyfriend Dungeon;
  • Life is Strange: True Colours;
  • Unpacking;
  • Unsighted.

Кращий ЛГБТК-персонаж

  • Алекс Чень (Life is Strange: True Colors);
  • Гельмут Фуллбір і Боб Занотто (Psychonauts 2);
  • Стеф Гінгріч (Life is Strange: True Colors);
  • Мередіт Вейс (Lake).

Нагорода висхідній ЛГБТК-зірці стримингу

  • ItsMeHolly;
  • Cruuuunchy;
  • CoderGirlChan;
  • LuciaEverblack;
  • Luke_Boogie;
  • AwkwardishPanda.

Нагадаємо, минулого року кращою ЛГБТК-грою стала Hades. "Рогалик" зміг обійти навіть The Last of Us Part II.

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