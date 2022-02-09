Стало відомо, які ігри номіновані на ЛГБТК-премію Gayming Awards 2022 / фото Double Fine
Видання Gayming Magazine готується провести церемонію нагородження Gayming Awards 2022. На цьому заході відзначать головні ігри минулого року, в яких присутні члени меншин. Портал вже оголосив претендентів у дванадцяти категоріях. За основний приз боротимуться два відомі проекти. Нижче представлені всі ігрові номінації.
Гра року
- Boyfriend Dungeon;
- Life is Strange: True Colors;
- Psychonauts 2;
- Unpacking.
Вибір читачів Gayming Magazine
- Boyfriend Dungeon;
- Forza Horizon 5;
- Metroid Dread;
- Resident Evil Village;
- Sable;
- Shin Megami Tensei V;
- Super Monkey Ball Banana Mania;
- The Great Ace Attorney Chronicles.
Краща інді-гра з представниками ЛГБТК
- A YEAR OF SPRINGS;
- Boyfriend Dungeon;
- Lake;
- Sword of the Necromancer;
- Unpacking;
- When The Night Comes.
Кращий ЛГБТК-стример
- Aimsey;
- BlizzB3ar;
- CriticalBard;
- Eevoh;
- Eret;
- Nihachu;
- ReadySetBen;
- RekItRaven;
- Sammy M Jay;
- Shaaba and Jamie;
- Shawn.
- Toph
Краща репрезентація
- Boyfriend Dungeon;
- Life is Strange: True Colours;
- Unpacking;
- Unsighted.
Кращий ЛГБТК-персонаж
- Алекс Чень (Life is Strange: True Colors);
- Гельмут Фуллбір і Боб Занотто (Psychonauts 2);
- Стеф Гінгріч (Life is Strange: True Colors);
- Мередіт Вейс (Lake).
Нагорода висхідній ЛГБТК-зірці стримингу
- ItsMeHolly;
- Cruuuunchy;
- CoderGirlChan;
- LuciaEverblack;
- Luke_Boogie;
- AwkwardishPanda.
Нагадаємо, минулого року кращою ЛГБТК-грою стала Hades. "Рогалик" зміг обійти навіть The Last of Us Part II.