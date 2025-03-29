Доповнення розроблялося спільно з Rocksteady, розробниками Batman Arkham.

Warner Bros. вирішила відмовитися від доповнень для Hogwarts Legacy, включно з режисерською версією гри.

За даними Bloomberg, розробкою займалися Avalanche і Rocksteady, а саме доповнення мало додати нові сюжетні лінії, однак проєкт згорнули. У компанії вирішили, що контенту недостатньо, щоб виправдати його ціну.

Це рішення стало частиною загальної чистки ігрового підрозділу. Warner Bros. вже закрила три студії, зокрема Monolith Productions, яка працювала над грою про Диво-жінку. Плюс, з посади президента йде Девід Хаддад, який пропрацював у компанії 12 років і на якого масово скаржилися розробники.

Відео дня

Але Hogwarts Legacy залишається ключовою франшизою, гра продалася тиражем понад 34 мільйони копій, і вже підтверджено сиквел. Найближчими роками Warner Bros. хоче зосередитися на своїх найприбутковіших серіях, включно з Harry Potter, Mortal Kombat, DC і Game of Thrones, щоб знову вийти в плюс.

Крім ігор, Warner Bros. все ще розвивається у своїй початковій стезі - фільмах. Нещодавно компанія показала фінальний трейлер екранізації Minecraft із Джеком Блеком у ролі Стіва.

Вас також можуть зацікавити новини: