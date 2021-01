Тепер у трійці лідерів є обидві частини постапокаліптичного екшену від Naughty Dog.

Екшен The Last of Us Part II отримав 261 звання "Гра року" від різних видань. У попереднього лідера – "Відьмака 3" таких нагород 260.

Відповідні дані опублікував сайт gameawards.net, який відстежує переможців у різних номінаціях від ігрових ЗМІ.

Читайте такожООН анонсувала мобільну гру про вірус і збереження озонового шару (відео)

Цікаво, що журналісти поставили The Last of Us Part II в сумі 169 нагород, а решта – 92 звання дісталися екшену завдяки голосуванню гравців.Водночас у The Witcher 3 лише 88 нагород від гравців та 172 від видань.

Цікаво, що на третьому місці за кількістю звань "Гра року" розташувалася перша частина The Last of Us. У неї 254 таких нагороди.

Нагадаємо, що в грудні 2020-го УНІАН проводив голосування, в якому читачі вибирали "Гру року". Нею стала The Last of Us Part II.

Детальніше про The Last of Us Part II

Постапокаліптичний екшен від студії Naughty Dog вийшов 19 червня 2020 року на PlayStation 4. У перші три дні після релізу гра розійшлася тиражем в 4 мільйони копій на фізичних носіях. Дані про цифрові продажі студія ще не розкрила.

Друга частина The Last of Us встановила рекорд на агрегаторі рецензій Metacritic, де в найкоротші терміни свої відгуки залишили 150 тисяч осіб. А скандал навколо гри, коли їй навмисно занижували оцінки, створив прецедент, завдяки якому Metacritic змінив правила публікації користувацьких оглядів. Тепер можна опублікувати рецензію лише через два дні після виходу будь-якої гри.

Наприкінці 2020-го The Last of Us Part II була визнана "Грою року" на церемоніях Golden Joystick Awards 2020 та The Game Awards. Користувачі агрегатора Metacritic також визнали другу частину The Last of Us найкращою грою року.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов