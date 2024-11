Розробка нового проєкту Ніла Дракманна ведеться з 2020 року.

Творець серії The Last of Us Ніл Дракманн працює над новим неаносованим проєктом.

Виступаючи на онлайн-заході разом із Кеном Левіном, автором серії Bioshock, геймдизайнер розповів, що його команда працює над новим проєктом з 2020 року, тобто з моменту релізу The Last of Us Part II.

Дракманн зазначив, що Sony дала йому повну творчу свободу, але за маркетинг так само відповідатиме японська корпорація.

Раніше Дракманн заявляв, що у нього вже є начерки для The Last of Us Part III, яка буде незалежною від минулих частин, але об'єднає їх в один сюжет. Можливо, третя частина остаточно завершить історію Еллі:

"У мене немає сюжету, але я маю концепцію, яка, на мій погляд, так само хороша, як перша і друга частини. Вона сама по собі, але пов'язує всі три частини. Тому в мене таке відчуття, що в цієї історії може бути ще один розділ"

Раніше HBO презентувала трейлер другого сезону екранізації The Last of Us. Продовження охопить події Part II.

