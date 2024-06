Sony, очевидно, притримує реліз до прем'єри другого сезону однойменного серіалу.

The Last of Us Part II вийшла 2020 року і навіть встигла отримати ремастер для PS5, але про ПК-версію вже культової гри Sony поки мовчить. В існуванні комп'ютерної версії сумніватися не доводиться, тим паче, що перша частина вже доступна на ПК.

Як повідомляє авторитетний інсайдер billbil-kun, версія The Last of Us Part 2 для ПК уже пів року як готова, а її виробництво розпочалося ще 2021 року, тобто всього лише через рік після дебюту пригодницького екшену на PlayStation 4.

Судячи з усього, сиквел вирішили притримати через другий сезон однойменного серіалу, який став справжнім суперхітом – його прем'єра запланована на початок 2025 року. Нагадаємо, The Last of Us Part I на ПК вийшла в березні 2023 року, через кілька місяців після прем'єри першого сезону. І тоді такий маркетинговий хід спрацював.

Sony в останні роки активно освоює ПК-ринок, випускаючи на цій платформі свої хітові ексклюзиви. У березні Horizon Forbidden West дісталася персональних комп'ютерів, а нещодавно відбувся реліз Ghost of Tsushima. Далі на черзі – God of War Ragnarok, уже офіційно.

Також у найближчі півроку-рік на ПК мають вийти Demon's Souls, Turismo 7 і Marvel's Spider-Man 2. Ще в Sony обговорюють можливість перенесення на ПК і більш ранніх своїх ексклюзивів, наприклад, Infamous: Second Son.

The Last of Us 3 – коли вийде нова гра

Наразі проєкт перебуває на дуже ранній стадії розроблення. Творець серії The Last of Us Ніл Дракманн у лютому 2024-го говорив, що в нього ще немає історії для продовження, проте вже є концепт, який йому подобається не менше, ніж концепти перших двох частин.

Таким чином, малоймовірно, що The Last of Us 3 вийде в найближчі п'ять років, а пограти в неї, імовірно, вийде тільки на PS6. Передбачалося, що між TLOU 2 і TLOU 3 вийде онлайн-гра за The Last of Us, але в грудні 2023 року Naughty Dog оголосила про скасування проєкту, щоб зосередиться на одиночних іграх.

