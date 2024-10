Naughty Dog показала секретну комбінацію, заховану в грі.

Naughty Dog порадувала шанувальників The Last of Us Part 1 несподіваною пасхалкою, яку гравці так і не змогли знайти. Нагадаємо, що з моменту виходу перевидання першої частини серії минуло вже два роки.

Тиждень тому розробники з Naughty Dog відзначили "День The Last of Us" і на честь цієї події поділилися з фанатами цікавим секретом у своєму Twitter: весь цей час у головному меню гри можна було змінити освітлення. Для цього потрібно набрати спеціальну комбінацію на хрестовині геймпада: вгору-вгору-вниз-вниз-вниз-вліво-вниз-вправо, після чого натиснути трикутник, або E на клавіатурі. Зазвичай така зміна освітлення відбувається автоматично, коли гравець обирає DLC Left Behind.

Трохи про The Last of Us Part 1

The Last of Us Part 1 - це культова відеогра в жанрі екшен-пригоди, розроблена студією Naughty Dog і випущена в червні 2013 року для консолі PlayStation 3. У 2022 році гра отримала оновлений ремейк для сучасних платформ, включно з PlayStation 4 і PlayStation 5, який запропонував поліпшену графіку, оновлений ігровий процес і додаткові сюжетні елементи.

Сюжет гри розгортається в постаапокаліптичному світі, де епідемія грибкової інфекції знищила більшу частину людства, перетворивши тих, хто вижив, на агресивних істот. Головні герої - Джоел, загартований чоловік, що вижив, і Еллі, юна дівчина з імунітетом до інфекції. Їхня подорож через зруйновані США стає не лише боротьбою за виживання, а й історією про довіру, втрату та надію.

Нагадаємо, що зараз ще й готується другий сезон екранізації, який охопить події другої частини серії. У трейлері глядачів познайомили з основними персонажами The Last of Us Part 2.

