Анонсована нова гра у всесвіті "Володаря перснів" – симулятор виживання в Морії

Гра називається The Lord of the Rings: Return to Moria.

Вчора Epic Games провела невелику презентацію майбутніх проектів, які з'являться в магазині Epic Games Store. Захід відкрився анонсом нової гри у всесвіті "Володаря перснів". Це буде симулятор виживання в надрах Морії під назвою The Lord of the Rings: Return to Moria. За розробку проекту відповідають студія Free Range Games і видавництво North Beach Games. Події гри розгортаються в Четверту Епоху Середзем'я, тобто після історії в книжковій трилогії і знищення Єдиного Персня. Лорд Гімлі закликав гномів повернутися в глибини Морії, також відомої як Казад-дум. Користувачі повинні розкрити таємниці трьох легендарних гір, під якими знаходиться місто, і дізнатися, що за тінь копошиться в нижніх тунелях. Геймплей в The Lord of the Rings: Return to Moria в цілому стандартний, як для симулятора виживання. Гравці повинні досліджувати локації, добувати ресурси, битися з орками, яких все ще багато в Морії, і будувати бази. Істотна роль в проекті приділяється створенню і поліпшенню спорядження. Користувачі зможуть шукати обладунки, зброю та інструменти гномів, а також відновлювати стародавні кузні для зміцнення і вдосконалення екіпіровки. Інші подробиці The Lord of the Rings: Return to Moria У проекті з'явиться широкий редактор персонажа. Гравці зуміють виліпити гнома на свій розсуд.

Локації створюються за допомогою процедурної генерації. Розробники обіцяють, що завдяки такому рішенню кожна експедиція буде унікальною.

У Return to Moria можна грати як поодинці, так і в команді з іншими користувачами.

Для видобутку ресурсів — золота, міфрилу, кварцу, заліза — знадобиться будувати шахти. Робота киркою привертає увагу ворогів, тому доведеться відволікатися на битви.

Особливою цінністю в грі володіють магічні артефакти. До них відносяться мечі, які світяться під час наближення орків, амулети для підвищення характеристик і карти міфрилових жив.

The Lord of the Rings: Return to Moria вийде навесні 2023 року ексклюзивно в Epic Games Store. Вас також можуть зацікавити новини: На SGF показали ремейк The Last of Us, кадр з серіалу і перший погляд на мультиплеер TLoU II

Морпіхи проти ксеноморфів: анонсована нова гра у всесвіті "Чужих"

Стало відомо, коли вийде нова гра про черепашок-ніндзя – TMNT: Shredder's Revenge

Допоможіть проєкту

Підтримайте нас