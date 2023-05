Її неофіційна назва — The Lord of the Rings: Gollum.

The Lord of the Rings: Gollum виявилася найгіршою грою року — принаймні, на поточний момент. Це підтверджують як оцінки критиків і відгуки користувачів, так і наш матеріал. Однак студія Daedalic Entertainment збирається випробувати удачу вдруге. Компанія працює над ще однією грою у всесвіті "Володаря перснів".

Користувач форуму Reddit під псевдонімом Com_Raven і журналісти видання Gameswirtschaft.de виявили згадку прийдешньої новинки в базі даних проєктів, які субсидуються німецьким урядом. А Daedalic Entertainment якраз базується в Німеччині. У 2022 році на створення гри виділили 2,03 мільйона євро. Субсидування закінчиться в серпні 2024-го, і саме тоді може вийти проєкт.

Назва гри — The Lord of the Rings: It's Magic, проте вона може бути робочою, а під час анонса Daedalic вибере інше найменування. В описі майбутнього релізу в базі даних сказано: "Гравець відкриває для себе абсолютно нові регіони і впливає на події у світі в рамках своєї ролі та своїх здібностей. Він намагається по-своєму вплинути на перебіг подій і змінити долю світу. Цей проєкт орієнтований на завзятих шанувальників жанрів фентезійної історії та тривимірних пригодницьких екшенів у всьому світі".

Відео дня

Що відомо про нову гру Daedalic Entertainment

Нагадаємо, ще в минулому жовтні керівник видавничого відділу Daedalic Йонас Хюсгес заявляв, що студія може випустити другу гру у всесвіті "Володаря перснів".

За словами директора, вона буде досліджувати іншу частину світу Толкіна. Правда, умовою для випуску Хюсгес назвав успіх Тhe Lord of the Rings: Gollum, яка вже провалилася в усіх напрямках. У новинки максимальний онлайн в Steam склав всього 758 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: