Схоже, Redfall більше не є головним ігровим провалом 2023 року. Естафету перехопила The Lord of the Rings: Gollum від студії Daedalic Entertainment і видавництва Nacon. Пригодницький проєкт розгромили як користувачі, так і критики.

На Metacritic новинка стала найгіршою грою поточного року. PS5-версія The Lord of the Rings: Gollum отримала 40 балів після 29 рецензій. Такі ж результати красуються на сторінці проєкту для ПК — 43 бали при 20 оглядах. Всі критики сходяться на думці, що гра вийшла жахливою. Окремі рецензенти спробували знайти нечисленні плюси, але переважна більшість відзначили не цікавий сюжет, гігантську кількість технічних недоліків і морально застарілий геймплей.

Користувачі в цілому згодні з висновками преси. В Steam The Lord of the Rings: Gollum має 34% позитивних відгуків після 93 оглядів. Гравці масово радять обходити новинку стороною навіть при неймовірній любові до всесвіту "Володаря перснів".

Витяги з рецензій окремих видань

Wccftech (6,5 з 10): "The Lord of the Rings Gollum — це гра, яка має багато технічних проблем, які в кінцевому підсумку гальмують її презентацію. Тим не менш, це по-своєму чарівна гра з її сетингом, сценарієм і неймовірним дизайном оточення, від якого часом захоплює дух. Цю гру можна з обережністю рекомендувати гравцям, які не є ентузіастами "Володаря перснів".

GamingBolt: (5 з 10): "Подібно до війни Голлума всередині, цей стелс-платформер бореться з власною ідентичністю, пропонуючи продуману оповідь про думки та подорожі свого головного героя".

The Guardian (1 з 5): "Вторинний, нецікавий і принципово неповноцінний стелс-екшен, який не зміг передати нічого цікавого з всесвіту Толкіна".

