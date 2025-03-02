У першому "Відьмаку" Родерік де Ветт був радником короля Темерії.

Redanian Intelligence повідомляє, що в четвертому сезоні серіалу "Відьмак" актор Джек Маєрс втілить на екрані Родеріка де Ветта, персонажа, раніше відомого лише за першою грою "Відьмак" від CD Projekt RED.

У тій грі Родерік був наближеним короля Фольтеста, лицарем Ордена Палаючої Троянди, охоронцем Адди і, до того ж, пов'язаний зі злочинною організацією Саламандр.

Його зовнішність у грі змалювали з Томаша Гопа, продюсера перших двох частин франшизи. У книгах Сапковського він не згадується, але, судячи з прізвища, може бути родичем герцога Іоахіма де Ветта.

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Поки невідомо, наскільки великою буде його роль у серіалі і як Netflix впише цього персонажа в сюжет. Досі він існував тільки в ігровому всесвіті, тож його поява може або стати відсиланням до ігор, або призвести до серйозних змін в історії.

Четвертий сезон "Відьмака" вийде 2025 року, а п'ятий, фінальний - 2026-го.

Раніше CD Projekt RED підтвердила, що не міняла модельку Цирі для нещодавнього ролика про створення першого трейлера "Відьмак 4". Гравці могли заплутатися через різне освітлення і ракурс камер, вважає геймдиректор проєкту.

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