Отримати костюм Кени або її духа-помічника можна до 26 вересня.

В багатокористувацької аркадній грі Fall Guys: Ultimate Knockout стартував кросовер з Kena: Bridge of Spirits. Акція присвячена релізу пригодницького екшену від студії Ember Lab на ПК та консолях PlayStation.

Користувачі Fall Guys можуть одягти свого персонажа в костюм героїв Kena: Bridge of Spirits. Скін головної героїні Кени можна буде отримати з 24 по 26 вересня, а костюм одного з її духів-помічників Rot можна забрати до 23 вересня.

На один костюм з Kena: Bridge of Spirits користувачам Fall Guys доведеться витратити 5 корон.

Трейлер кросовера Fall Guys і Kena: Bridge of Spirits

Fall Guys: Ultimate Knockout – це багатокористувацький платформер з елементами королівської битви.

В грі 60 учасників проходять п'ять раундів з різними випробуваннями.

З кожним новим раундом кількість гравців зменшується. Переможе той, хто першим дійде до фіналу і забере корону.

Нагадаємо, Kena: Bridge of Spirits вийшла 21 вересня на ПК в Epic Games Store, а також на PS4 та PS5. Критики тепло зустріли дебютну пригодницьку гру від Ember Lab. На агрегаторі Metacritic у неї 84 бали.

Автор: Сергій Коршунов