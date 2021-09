Бонусною грою для передплатників сервісу на PS5 стане багатокористувацький шутер від першої особи в декораціях Другої світової війни Hell Let Loose.

Sony оголосила жовтневу добірку ігор для передплатників сервісу PS Plus. Користувачі отримають безкоштовно файтинг Mortal Kombat X, спортивний симулятор PGA Tour 2k21, а також багатокористувацький шутер від першої особи в декораціях Другої світової війни Hell Let Loose.

Отримати всі три гри передплатники зможуть з 5 жовтня до 1 листопада, повідомила компанія на своїй сторінці в Твіттері.

PS Plus – жовтень 2021

Mortal Kombat X – десята гра в основній серії знаменитих файтингов від студії NetherRealm. Передплатникам дістанеться базова версія без DLC з додатковими бійцями.

PGA Tour 2k21 – симулятор гольфу від видавця 2K Sports. Гра вийшла у 2020 році, отримавши на агрегаторі Metacritic 76 балів від журналістів та 6,3 бала від користувачів.

Hell Let Loose – це багатокористувацький шутер від першої особи, дії якого розгортаються в період Другої світової війни. Гра примітна битвами 50 на 50 осіб, включаючи танки і артилерію.

Hell Let Loose за підпискою отримають лише власники консолей PS5.

Нагадаємо, до 5 жовтня у передплатників PS Plus є можливість забрати безкоштовно асиметричний багатокористувацький шутер Predator: Hunting Grounds, збірку двох частин кулінарної аркадної гри Overcooked! All You Can Eat та другу частину стелс-екшену Hitman.

Автор: Сергій Коршунов