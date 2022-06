До інформації варто поставитися зі скепсисом.

У Мережі з'явилася можлива дата релізу ремейка The Last of Us, який поки ще навіть офіційно не анонсували. Гра нібито вийде на PlayStation і ПК 2 вересня 2022 року.

Цю інформацію злив користувач Twitter під псевдонімом insider_wtf. Він не встиг зарекомендувати себе, як надійний інсайдер. На його обліковому записі є всього два повідомлення, крім поста з датою запуску оновленої The Last of Us.

Однак у цих публікаціях інформатор встиг оприлюднити весь список показаних на State of Play ігор і назву наступної гри Хідео Кодзіми — Overdose. Про цей хорор нещодавно писав надійний Інсайдер Том Хендерсон. З ним вже зв'язалася Kojima Productions і попросила видалити всю злиту інформацію про проект. Такі дії розробників тільки підтверджують правдивість витоку.

Якщо ремейк The Last of Us дійсно планують випустити 2 вересня, то його повинні анонсувати в рамках одного з літніх шоу. Для цього найкраще підходить Summer Game Fest, яке пройде завтра, 9 червня. Початок — о 21:00 за Києвом.

Ремейк The Last of Us — що відомо про гру

Офіційна інформація про ремейк The Last of Us не надходила, проте про проект неодноразово згадували інсайдери. NateTheHate у своєму січневому звіті говорив про реліз гри в листопаді або грудні поточного року.

Схожою інформацією ділився Том Хендерсон. За його словами, Naughty вже майже закінчила розробку ремейка The Last of Us, тому гра вийде в другій половині 2022 року.

