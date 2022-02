Знімальна група просто не встигає закінчити всі необхідні роботи.

У середині січня на сайті IMDb з'явилася інформація, що екранізація The Last of Us вийде в 2022 році. Так як ресурс авторитетний, всі повірили в опубліковані терміни релізу серіалу. Однак нещодавно HBO спростувала ці дані. Компанія заявила, що шоу з'явиться на малих екранах тільки в 2023-му і пояснила, чому воно не зможе вийти в поточному році.

Видання Deadline взяло інтерв'ю у директора по контенту HBO Кейсі Блойса. Завдяки цій розмові якраз стало ясно, коли варто чекати екранізацію The Last of Us: "Cеріал не вийде в ефір в 22-му. Вони все ще знімають в Канаді. Я думаю, ви побачите його в 23-му. Я подивився кілька ранніх епізодів і дуже схвильований. Крейг [Мейзін] зняв для нас "Чорнобиль", він фантастичний сценарист і режисер. Те, що я бачив, виглядає чудово, тому я з нетерпінням чекаю цього, але це буде не в 22-му році".

Педро Паскаль, виконавець ролі Джоела, теж пообіцяв, що серіал порадує глядачів. У свіжому інтерв'ю він заявив: "Я думаю, що кінематографічна адаптація може більш ніж відповідати оригінальній грі. Я абсолютно не сумніваюся, що ми не розчаруємо ні шанувальників гри, ні нових глядачів".

Серіал The Last of Us — сюжет і актори

Екранізація показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, який перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на зорі пандемії. Тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі з імунітетом до хвороби.

Ролі Джоела і його супутниці виконають Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом в іншому успішному шоу від HBO — "Грі престолів".

Шоуранером екранізації виступив Крейг Мейзін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри — голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

Зйомки шоу проходять в Канаді. HBO планує витратити на виробництво першого сезону картини $200 мільйонів.

