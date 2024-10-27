God of War: Ragnarok стала однією з найуспішніших новинок у Steam / Фото - Sony

Steam підбив підсумки першого місяця осені та представив статистику найуспішніших проєктів за вересень.

До списку найкращих ігор місяця потрапили колишній ексклюзив Playstation God of War: Ragnarok, довгоочікуване продовження серії про космодесантників Warhammer 40K: Space Marine 2 і сиквел містобудівного симулятора в екстремальних погодних умовах Frostpunk 2.

20 найкращих ігор вересня (ігри відсортовані випадково)

  • Tiny Glade.
  • Final Fantasy XVI.
  • TCG Card Shop Simulator.
  • Warhammer 40,000: Space Marine II.
  • The Forever Winter.
  • God of War: Ragnarök.
  • Frostpunk 2.
  • Кастинг Френка Стоуна.
  • Зоряний далекобійник.
  • EA Sports FC 25.
  • Задовільно.
  • MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Аркадна класика.
  • Harry Potter: Quidditch Champions.
  • Ara: History Untold.
  • Age of Mythology: Retold.
  • Dead Rising Deluxe Remaster.
  • Ravenswatch.
  • Witchfire.
  • NBA 2K25.
  • Test Drive Unlimited: Solar Crown.

Найкращі безкоштовні ігри за загальною кількістю гравців

  • Spectre Divide.
  • Farmer Against Potatoes.
  • One Piece Bounty Rush.
  • Vigor.
  • Grand Fantasia: ORIGIN.

Найкращий додатковий контент

  • Arkansas для American Truck Simulator.
  • Roads to Power для Crusader Kings III.
  • Shattered Space для Starfield.
  • Keepers of the Stone для Against the Storm.
  • Realm of Frost and Inkwash для Gunfire Reborn.

Найкращі новинки з міткою "Спорт"

  • NBA 2K25.
  • EA Sports FC 25.
  • Harry Potter: Quidditch Champions.

Найкращі новинки з міткою "Будівництво"

  • Age of Mythology: Retold.
  • Tiny Glade.
  • Satisfactory.

Найкращі новинки з міткою "Стратегія"

  • Age of Mythology: Retold.
  • Spectre Divide.
  • Frostpunk 2.
  • Ara: History Untold.

Найкращі нові розробники

  • Fun Dog Studios (The Forever Winter).
  • Mountaintop Studios (Spectre Divide).
  • Unbroken Studios (Harry Potter: Quidditch Champions).
  • OPNeon Games (TCG Card Shop Simulator).
  • Monster and Monster (Star Trucker).
  • Pounce Light (Tiny Glade).

Раніше ми розповідали, що видання Gamespot склало список найкращих хорорів, у які варто пограти цієї осені. До добірки потрапили як відомі проєкти, так і інді, зібрані з глибин Steam.

Відео дня

Вас також можуть зацікавити новини: