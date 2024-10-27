Steam підбив підсумки першого місяця осені та представив статистику найуспішніших проєктів за вересень.
До списку найкращих ігор місяця потрапили колишній ексклюзив Playstation God of War: Ragnarok, довгоочікуване продовження серії про космодесантників Warhammer 40K: Space Marine 2 і сиквел містобудівного симулятора в екстремальних погодних умовах Frostpunk 2.
20 найкращих ігор вересня (ігри відсортовані випадково)
- Tiny Glade.
- Final Fantasy XVI.
- TCG Card Shop Simulator.
- Warhammer 40,000: Space Marine II.
- The Forever Winter.
- God of War: Ragnarök.
- Frostpunk 2.
- Кастинг Френка Стоуна.
- Зоряний далекобійник.
- EA Sports FC 25.
- Задовільно.
- MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Аркадна класика.
- Harry Potter: Quidditch Champions.
- Ara: History Untold.
- Age of Mythology: Retold.
- Dead Rising Deluxe Remaster.
- Ravenswatch.
- Witchfire.
- NBA 2K25.
- Test Drive Unlimited: Solar Crown.
Найкращі безкоштовні ігри за загальною кількістю гравців
- Spectre Divide.
- Farmer Against Potatoes.
- One Piece Bounty Rush.
- Vigor.
- Grand Fantasia: ORIGIN.
Найкращий додатковий контент
- Arkansas для American Truck Simulator.
- Roads to Power для Crusader Kings III.
- Shattered Space для Starfield.
- Keepers of the Stone для Against the Storm.
- Realm of Frost and Inkwash для Gunfire Reborn.
Найкращі новинки з міткою "Спорт"
- NBA 2K25.
- EA Sports FC 25.
- Harry Potter: Quidditch Champions.
Найкращі новинки з міткою "Будівництво"
- Age of Mythology: Retold.
- Tiny Glade.
- Satisfactory.
Найкращі новинки з міткою "Стратегія"
- Age of Mythology: Retold.
- Spectre Divide.
- Frostpunk 2.
- Ara: History Untold.
Найкращі нові розробники
- Fun Dog Studios (The Forever Winter).
- Mountaintop Studios (Spectre Divide).
- Unbroken Studios (Harry Potter: Quidditch Champions).
- OPNeon Games (TCG Card Shop Simulator).
- Monster and Monster (Star Trucker).
- Pounce Light (Tiny Glade).
Раніше ми розповідали, що видання Gamespot склало список найкращих хорорів, у які варто пограти цієї осені. До добірки потрапили як відомі проєкти, так і інді, зібрані з глибин Steam.