В акцію потрапили God of War, Days Gone та інші ексклюзиви Sony.

В PlayStation Store почався розпродаж з подвійними знижками для передплатників сервісу PS Plus. В акцію потрапили ексклюзиви Sony, культові хіти і навіть набори з декількох ігор. Ціни на деякі позиції були знижені на 80%.

УНІАН зробив добірку найвигідніших пропозицій з урахуванням подвійної знижки.

Комплект Bioware (Mass Effect: Andromeda та Dragon Age: Inquisition) – 399 грн (знижка 80%);

Сімейний набір від EA (Need for Speed + Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 + Unravel) – 269 грн (знижка 80%);

ARK: Survival Evolved – 329 грн (знижка 80%);

The Elder Scrolls Online: Greymoor – 539 грн (знижка 70%);

Kingdom Come: Deliverance – 284 грн (знижка 70%);

Days Gone – 629 грн (знижка 70%);

Grand Theft Auto V: Premium Edition – 719 грн (знижка 60%);

Dreams – 524 грн (знижка 50%);

Marvel's Avengers – 999 грн (знижка 50%);

Marvel's Spider-Man – 549 грн (знижка 50%);

God of War – 274 грн (знижка 50%);

Predator: Hunting Grounds – 524 (знижка 50%);

Crysis Remastered – 599 грн (знижка 40%);

Star Wars: Squadrons – 839 грн (знижка 40%).

Розпродаж триватиме до 4 березня. З повним списком пропозицій можна ознайомитися на сторінці акції.

Нагадаємо, що передплатники сервісу PS Plus у лютому можуть отримати безкоштовно науково-фантастичний екшен Control з двома доповненнями і патчем для PS5, а також адвенчуру Concrete Genie та новинку – автомобільний бойовик Destruction AllStars.

Крім того, до 22 лютого всі власники PS4 та PS5 можуть забрати безкоштовно кооперативну головоломку We Were Here.

Автор: Сергій Коршунов