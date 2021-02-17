В PlayStation Store почався розпродаж з подвійними знижками для передплатників сервісу PS Plus. В акцію потрапили ексклюзиви Sony, культові хіти і навіть набори з декількох ігор. Ціни на деякі позиції були знижені на 80%.
УНІАН зробив добірку найвигідніших пропозицій з урахуванням подвійної знижки.
- Комплект Bioware (Mass Effect: Andromeda та Dragon Age: Inquisition) – 399 грн (знижка 80%);
- Сімейний набір від EA (Need for Speed + Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 + Unravel) – 269 грн (знижка 80%);
- ARK: Survival Evolved – 329 грн (знижка 80%);
- The Elder Scrolls Online: Greymoor – 539 грн (знижка 70%);
- Kingdom Come: Deliverance – 284 грн (знижка 70%);
- Days Gone – 629 грн (знижка 70%);
- Grand Theft Auto V: Premium Edition – 719 грн (знижка 60%);
- Dreams – 524 грн (знижка 50%);
- Marvel's Avengers – 999 грн (знижка 50%);
- Marvel's Spider-Man – 549 грн (знижка 50%);
- God of War – 274 грн (знижка 50%);
- Predator: Hunting Grounds – 524 (знижка 50%);
- Crysis Remastered – 599 грн (знижка 40%);
- Star Wars: Squadrons – 839 грн (знижка 40%).
Розпродаж триватиме до 4 березня. З повним списком пропозицій можна ознайомитися на сторінці акції.
Нагадаємо, що передплатники сервісу PS Plus у лютому можуть отримати безкоштовно науково-фантастичний екшен Control з двома доповненнями і патчем для PS5, а також адвенчуру Concrete Genie та новинку – автомобільний бойовик Destruction AllStars.
Крім того, до 22 лютого всі власники PS4 та PS5 можуть забрати безкоштовно кооперативну головоломку We Were Here.