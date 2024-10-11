Розробкою займається студія Aspyr.

Студія Aspyr офіційно оголосила про випуск бандла Tomb Raider IV-VI Remastered, який включає оновлені версії трьох ігор про пригоди Лари Крофт. До складу збірки увійшли:

Tomb Raider: The Last Revelation

У цій частині Лара Крофт вирушає до Єгипту, де під час розкопок випадково звільняє стародавнього бога Сета. Тепер їй належить запобігти настанню катастрофи, передбаченої в стародавніх пророцтвах.

Tomb Raider: Chronicles

Після подій попередньої гри Лара вважається загиблою. Її друзі та колеги збираються разом, щоб згадати її минулі експедиції, розповідаючи історії про її невідомі пригоди по всьому світу.

Tomb Raider: The Angel of Darkness

Лару звинувачують у злочині, якого вона не скоювала. Ховаючись від правосуддя, вона виявляється втягнутою в темну змову, яка загрожує глобальними наслідками.

Розробники оновили графіку ігор, додали сучасні візуальні ефекти. При цьому студія зберегла можливість переключитися на оригінальний стиль після натискання однієї кнопки, як це було в першій збірці, яка вийшла в лютому цього року.

Реліз Tomb Raider IV-VI Remastered заплановано на 14 лютого 2025 року, він відбудеться на ПК, Playstation 5 і Xbox Series. Попередні замовлення вже відкрито, у Steam збірку можна придбати за 540 гривень зі знижкою в 10%.

Нагадаємо, що крім ремастерів Tomb Raider, студія Aspyr також займається перевиданням Legacy of Kain: Soul Reaver. Про це стало відомо з витоку бази даних PSN, а потім уже стався офіційний анонс на State of Play.

Про серію Tomb Raider

Tomb Raider - легендарна серія пригодницьких ігор, що почалася 1996 року. Головна героїня, археолог і шукачка пригод Лара Крофт, стала іконою ігрової індустрії та символом сильного жіночого персонажа у відеоіграх. Серія відома поєднанням дослідження стародавніх руїн, вирішення складних головоломок і динамічного екшену.

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