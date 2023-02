На жаль, це буде не Rayman.

Днями Ubisoft підтвердила, що збирається взяти участь у виставці Е3 2023, якщо вона відбудеться. За словами генерального директора французького видавництва Іва Гіймо, у компанії вистачає ігор для демонстрації. У зв'язку з цим довірений інсайдер Том Хендерсон звернувся до своїх джерел і дізнався, яку лінійку проєктів збирається представити Ubisoft. Як виявилося, в ній є сюрприз.

Видавництво планує анонсувати відродження своєї "покинутої" франшизи у форматі одиночної гри. Хендерсону не вдалося дізнатися, про яку серію йдеться, але це точно буде не Rayman. Потенційні варіанти включають Trials, Brothers in Arms, Driver та Grow Home.

Раніше в Мережі витали чутки про нову двомірну частину Prince of Persia. Однак Ubisoft ще у вересні 2020 року анонсувала ремейк The Sands of Time. Відтоді проєкт неодноразово відкладався і зараз не має дати релізу, але серію Prince of Persia все одно більше не можна називати покинутою.

Що стосується інших ігор на заході, Ubisoft повинна нарешті показати геймплей Assassin's Creed Mirage і Assassin's Creed Nexus, якщо проєкти не перенесуть. А ось повноцінні демонстрації Assassin's Creed Codename Red і Assassin's Creed Codename Hexe, швидше за все, відбудуться пізніше.

Джерела Хендерсона повідомили, що Ubisoft в цілому стає обачливішою, коли йдеться про оголошення точної дати. Після шести публічних переносів Skull and Bones компанія більше не хоче поспішати і надалі буде тільки сильніше дотримуватися такої політики.

Що покаже Ubisoft на Е3 2023

Just Dance 2024;

Assassin’s Creed Mirage;

Assassin’s Creed Nexus;

The Division Heartland;

XDefiant;

Avatar: Frontiers of Pandora;

Skull and Bones;

The Crew: Motorfest;

Друге доповнення до Mario: Sparks of Hope (перше під назвою The Tower of Doom анонсують і випустять найближчим часом).

Щодо мобільних ігор точної інформації немає, але Assassin's Creed Codename Jade, The Division Mobile і Rainbow 6 Mobile повинні вийти до квітня 2024 року. Тому вони можуть бути представлені в рамках презентації. А ось на Beyond Good and Evil 2, ремейк Splinter Cell, Far Cry 7 і проєкт Massive Entertainment у всесвіті "Зоряних війн" краще не розраховувати. Всі вони знаходяться на ранній стадії розробки, тому Ubisoft максимум представить кінематографічні трейлери.

