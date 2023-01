У Ubisoft запланована масштабна лінійка, але поки незрозуміло, наскільки успішною вона буде.

Перевірений інсайдер Том Хендерсон продовжує ділитися секретними відомостями зі стану Ubisoft. Раніше він розповів про проблеми у видавництві і повідомив, що в один момент воно працювало над дюжиною королівських битв, які потім скасували. А тепер інформатор розповів, які 11 проектів компанія планує випустити протягом наступного фінансового року.

Хендерсон опублікував замітку на своєму сайті Insider Gaming. У матеріалі інсайдер докладно описав ігрову лінійку Ubisoft на 12 місяців, починаючи з квітня 2023 року. Більшість проектів у списку вже анонсовані та відомі користувачам. Але є один сюрприз — гоночна аркада The Crew 3. Вона проходить під кодовою назвою Project Orlando і спочатку розроблялася в якості доповнення до попередньої частини. Але потім масштаби зросли, і добавку зробили повноцінним продовженням.

А ось ремейки Prince of Persia: Sands of Time і Splinter Cell відсутні в переліку. Багатостраждальна Beyond Good and Evil 2 теж не вийде до квітня 2024 року, хоча вже стала рекордсменом за тривалістю розробки в історії.

Які 11 ігор випустить Ubisoft

The Division Heartland — умовно-безкоштовний кооперативний шутер в антуражі постапокаліпсису.

Avatar: Frontiers of Pandora — екшен у відкритому світі з битвами і польотами у всесвіті "Аватара".

XDefiant — умовно-безкоштовний командний шутер з матчами на закритих аренах і розподілом бійців на класи.

Assassin's Creed Mirage — нова частина знаменитої франшизи екшенів з елементами паркуру відправить в Багдад IX століття.

Skull and Bones — багатостраждальний піратський екшен про пригоди в Індійському океані, який переносили шість разів.

Project Orland — продовження The Crew, що орієнтується на Forza Horizon.

Assassin's Creed Nexus — ексклюзив для гарнітур віртуальної реальності Oculus 2, інформації про нього майже немає.

The Division Resurgence — мобільне відгалуження в серії з кооперативними перестрілками і протистояннями між гравцями.

Rainbow Six Mobile — версія знаменитого командного шутера для смартфонів.

Assassin's Creed Сodenamed Jade — умовно-безкоштовна екшен-RPG про Стародавній Китай.

Assassin's Creed для Netflix — ще одна частина серії для мобільних пристроїв, але на цей раз користувачів чекає ексклюзив стрімінгового сервісу.

