Call оf the Sea буде доступна протягом тижня.

У магазині Epic Games Store всім бажаючим дарують чергову гідну гру. Цього разу безкоштовною стала Call of the Sea. Акція триватиме протягом тижня і завершиться 16 березня, о 18:00 за київським часом. Після цього почнеться роздача глобальної покрокової стратегії Warhammer 40,000: Gladius — Relics of War.

Детальніше про безкоштовну гру в Epic Games Store

Call of the Sea — це пригода з елементами головоломки від студії Out of the Blue Games і видавництва Raw Fury. У центрі сюжету знаходиться головна героїня Нора, яка в 1934 році вирушила на далекий острів в південній частині Тихого океану. Жінка хоче відшукати свого чоловіка, зниклого в складі експедиції. Користувачі під час проходження розкриють відразу кілька таємниць, включаючи суть загадкової хвороби Нори.

Геймплей в Call of the Sea багато в чому зав'язаний на дослідженні оточення. Гравці зануряться в барвисті природні пейзажі і сюрреалістичні види, які пов'язані з сюжетом. Основними перешкодами на шляху до мети стануть просторові головоломки. Для їх вирішення доведеться задіяти логіку і шукати підказки посеред оточення.

Call Of The Sea вийшла 8 грудня 2020 року на ПК, Xbox One, Xbox Series X і Series S. А через півроку пригодницька гра дісталася до PS4 і PS5. В Steam проєкт отримав 2433 відгуки, 89% з яких позитивні.

Вас також можуть зацікавити новини: