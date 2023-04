Акція закінчиться наступного тижня.

У магазині Epic Game Store з'явилася нова порція подарунків. Аудиторія сервісу може безкоштовно отримати відразу дві вельми відомі гри — Mordhau і Second Extinction. Акція триватиме до наступного четверга, 20 квітня, 18:00 за київським часом. Потім почнеться роздача підводної пригоди Beyond Blue і платформера з елементами головоломки Never Alone.

Детальніше про безкоштовні ігри в Epic Game Store

Mordhau — це багатокористувацький бойовик в середньовічному антуражі від Triternion. У грі користувачі б'ються один з одним або проти ворогів під управлінням штучного інтелекту в різноманітних режимах. Проект підтримує сутички за участю до 80 осіб.

Користувачі вільні застосовувати в боях безліч видів середньовічної зброї-мечі, шаблі, сокири, булави та інше. А для дальньої дистанції передбачені луки і арбалети. Серед геймплейних механік також присутній управління конем, зведення укріплень і застосування облогових знарядь. У Steam Mordhau має 81% позитивних відгуків на основі 86 970 відгуків.

Second Extinction — це кооперативний шутер від Systemic Reaction. Гра присвячена винищенню мутованих динозаврів на Землі. Користувачі повинні виконувати завдання в регіонах на глобальній карті, де атакують вороги. Противники звертатимуть увагу на області, яким спільнота Second Extinction приділяє найменше уваги.

Зараз гра знаходиться в ранньому доступі. У ній доступні шість героїв, дванадцять одиниць зброї і п'ять рівнів її поліпшення. Завдання в грі діляться на основні і побічні, останні доступні у всіх регіонах.

