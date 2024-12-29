Роздача триватиме до 30 грудня 18:00.

Epic Games Store продовжує радувати гравців новорічними роздачами, і цього разу безкоштовно можна отримати Orcs Must Die! 3. Яскравий екшен з елементами стратегії, де вам доведеться битися з ордами орків і захищати свої укріплення за допомогою різноманітних пасток і зброї.

В Orcs Must Die! 3 гравцям пропонують широкий вибір інструментів для боротьби з ворогами: від шипів і катапульт до більш екзотичних пристроїв. Кожна хвиля ворогів стає справжнім випробуванням, що вимагає як стратегічного мислення, так і миттєвої реакції.

Гра радує як насиченими битвами, так і яскравою, мультяшною графікою. Розробники постаралися зберегти дух попередніх частин серії, додавши при цьому масштабні битви і нові механіки. Битви на величезних аренах із сотнями ворогів - одна з ключових особливостей Orcs Must Die! 3.

Відео дня

Це вже дванадцята роздача в рамках новорічної акції Epic Games Store. Забрати гру можна до 30 грудня 18:00 за київським часом.

Раніше ми розповідали, що в Steam вийде гра про копання ями на задньому дворі під максимально прямолінійною назвою A Game About Digging a Hole.

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