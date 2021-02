Забрати тактичну RPG з покроковими боями і другу частину українського бойовика можна до 11 лютого.

На цифровому майданчику Epic Games Store стартувала нова безкоштовна роздача. З 4 по 11 лютого користувачі можуть забрати назавжди гру For The King, а також оновлений український шутер Metro: Last Light Redux.

Трейлер Metro: Last Light Redux

Про що Metro: Last Light Redux

Metro: Last Light – це сиквел знаменитого шутера Metro 2033 від української студії 4A Games. Гра продовжує історію Артема, одного з мешканців Московського метрополітену, де сховалися люди, рятуючись від наслідків ядерної війни.

Сценаристом другої частини виступив Дмитро Глуховський, автор однойменного роману, за мотивами якого створювалася Metro 2033.

Оновлена версія гри з підзаголовком Redux вийшла у 2014 році на ПК, PlayStation 4 та Xbox One.

Трейлер For The King

Детальніше про For The King

For the King – це тактична рольова гра з елементами roguelike та покроковими битвами. Дії розгортаються в королівстві Фарул. Гравець в ролі одного з героїв мусить полювати на монстрів, які заполонили країну.

Завдяки процедурно-згенерованим мапам, завданням і подіям кожна гра унікальна.

У For The King можна грати як поодинці, так і з друзями в онлайні або локальному кооперативі.

Гра вийшла у 2018 році на ПК. В Steam у неї понад 12 тисяч відгуків. Більша частина з них – позитивні.

Наступною грою в роздачі від Epic Games Store стане тактична покрокова стратегія Halcyon 6.

Автор: Сергій Коршунов