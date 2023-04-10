Користувачі зможуть вдосталь нагулятися Корусантом.

У трейлері Star Wars Jedi: Survivor, який Respawn Entertainment і Electronic Arts випустили минулого місяця, користувачі помітили кадри з Корусанта. Однак з ролика було незрозуміло, яка роль приділена знаковій планеті в грі. Користувачі гадали, чи вдасться її повноцінно дослідити, чи доведеться задовольнятися невеликим сюжетним епізодом. І тільки зараз Respawn відкрила завісу таємниці.

Керівник розробки Star Wars Jedi: Survivor Стіг Асмуссен в рамках Star Wars Celebration підтвердив, що Корусант повноцінно реалізований в грі. Тобто користувачі зможуть досліджувати цей мегаполіс планетарних масштабів — знаходити цікаві місця і секрети, битися з ворогами і вирішувати головоломки.

Під час інтерв'ю директор спочатку висловився про дизайн світу в попередній частині серії — Star Wars Jedi: Fallen Order. Локації в ній були лінійними, за винятком вертикальності в окремих місцях. Потім Асмуссен вказав на Кобо, як приклад більш відкритих і широких локацій у продовженні. І в цей момент керівник згадав про Корусант, хоч і не надав подробиць.

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"Ми просуваємо наш підхід до метроідванії на крок далі. Якщо говорити про іншу планету, то в нас буде ще й Корусант. Думаю, про це було багато спекуляцій, і я просто підтверджую це тут", — заявив Асмуссен.

Star Wars Jedi: Survivor — основні подробиці

Події другої частини франшизи розгортаються через п'ять років після історії Fallen Order. Кел Кестіс перетворився з падавана на повноцінного джедая, який намагається вижити і протистояти Імперії на краю Галактики.

Бойова система в грі відсилає до Sekiro: Shadows Die Twice. Існують різні типи ударів, комбінацій та парирування, що дозволяє вивести ворога з рівноваги та здійснити критичну атаку.

Світ в проекті побудований за принципами метроідванії. Користувачі зможуть повертатися в уже відвідані місця, щоб за допомогою нових навичок пробиратися в раніше недоступні області.

Star Wars Jedi: Survivor вийде 28 квітня на ПК, PS5, Xbox One, Xbox Series X і S.

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