Тіло Наррі просто зникло.

The Elder Scrolls V: Skyrim — дивовижна гра. І мова не тільки про неймовірну свободу дій і кількість цікавих занять у відкритому світі. У екшен-RPG від Bethesda Game Studios через 11 років продовжують знаходити різноманітні баги. Деякі з них забавляють і дивують, як, наприклад, масштабна бійка через вкрадений сир, а інші здатні налякати. До останніх відноситься помилка, яку нещодавно виявив відвідувач форуму Reddit під псевдонімом plantyplant559.

Гравець опублікував фото з неігровим персонажем на ім'я Наррі. На зображенні вона стоїть без тулуба. У дівчини залишилися тільки голова і частини рук з ногами. При цьому NPC продовжує займатися прибиранням з використанням мітли, ніби нічого не сталося.

Причина виникнення бага в цілому ясна. У Наррі не завантажився її нагрудник, разом з яким зникла частина моделі. Таке трапляється, якщо у файлах проекту виникає конфлікт. Тоді одні елементи блокуються іншими, але загальній роботі гри це не заважає.

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Коротко про The Elder Scrolls V: Skyrim

Це легендарна екшен-RPG, яка вийшла десять років тому. Нещодавно вона отримала ювілейне видання з різними добавками.

Сюжет гри розповідає про протистояння дракону Алдуїну. Він збирається знищити світ, а зупинити монстра здатний тільки головний герой.

У проекті можна виконувати завдання, битися, прокачувати персонажа, зводити власний будинок, збирати екіпіровку і так далі.

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