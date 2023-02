Зараз користувачі найсильніше хочуть випробувати Sons of the Forest.

До релізу Hogwarts Legacy саме свіжа екшен-RPG у всесвіті "Гаррі Поттера" очолювала список найочікуваніших ігор серед величезної спільноти Steam. В результаті проект показав вражаючі продажі в сервісі Valve. А тим часом вакантне місце лідера в рейтингу найжаданіших новинок зайняла Sons of the Forest.

Симулятор виживання від студії Endnight Games вийде в ранньому доступі Steam 23 лютого. Це буде продовження The Forest, яка поширювалася за аналогічною схемою в магазині Valve. Повна версія гри вийшла в квітні 2018 року. А продажі першої частини серії станом на лютий 2023-го досягли позначки 5,3 мільйона копій. Такий величезний показник, як для невеликого незалежного проекту, пояснює підвищену увагу до Sons Of The Forest.

На другій позиції знаходиться Starfield — екшен-RPG від Bethesda Game Studios, відомої завдяки The Elder Scrolls V: Skyrim і Fallout. Умовна "бронза" в списку дісталася Party Animals, духовному спадкоємцю Gang Beasts про бої звіряток. А замикають першу п'ятірку Hollow Knight: Silksong і новачок в особі Dark and Darker, яка є складним командним екшеном з видом від першої особи і елементами PvE.

Відео дня

Десять найочікуваніших ігор в Steam

Sons Of The Forest; Starfield; Party Animals; Hollow Knight: Silksong; Dark and Darker; Manor Lords; S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl; Frostpunk 2; ARK 2; Atomic Heart.

Вас також можуть зацікавити новини: