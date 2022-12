Подешевшала навіть "гра року", за версією The Game Awards.

Акція "Новорічні пропозиції" у PS Store, як і передбачалося, була лише розминкою. Справжній святковий розпродаж в сервісі Sony стартував тільки зараз. І вона включає безліч вигідних пропозицій.

Знижки в рамках акції досягають 75%, хоча окремі товари продаються ще дешевше. Розпродаж триватиме до 7 січня, 01:59 за київським часом. Однак окремі проекти приберуть зі списку на три дні раніше.

Найважливіше, що серед акційних товарів присутня більшість новинок 2022 року. Сюди відносяться Call of Duty: Modern Warfare II, Need for Speed Unbound, Horizon Forbidden West і навіть Elden Ring — "гра року", за версією The Game Awards 2022.

Кращі пропозиції на розпродажі

FIFA 23 (PS5) — 1199 гривень;

FIFA 23 (PS4) — 1099 гривень;

Grand Theft Auto V: Premium Edition — 503 гривні;

Horizon Forbidden West (PS4 і PS5) — 1425 гривень;

Gotham Knights — 1049 гривень;

Stray — 759 гривень;

Elden Ring — 1399 гривень;

Marvel's Spider-Man: Miles Morales — 849 гривень;

Need for Speed Unbound Palace Edition — 1619 гривень;

Call of Duty: Modern Warfare II — 2039 гривень;

Gran Turismo 7 — 1425 гривень;

Cyberpunk 2077 — 749 гривень;

The Last of Us Part I — 1724 гривні;

The Last of Us Part II — 299 гривень;

Deathloop — 659 гривень;

Red Dead Redemption 2 — 560 гривень;

Sonic Frontiers — 1259 гривень;

It Takes Two — 559 гривень;

Evil West — 1439 гривень.

