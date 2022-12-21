У PS Store почалася грандіозна святкова акція / фото Sony

Акція "Новорічні пропозиції" у PS Store, як і передбачалося, була лише розминкою. Справжній святковий розпродаж в сервісі Sony стартував тільки зараз. І вона включає безліч вигідних пропозицій.

Знижки в рамках акції досягають 75%, хоча окремі товари продаються ще дешевше. Розпродаж триватиме до 7 січня, 01:59 за київським часом. Однак окремі проекти приберуть зі списку на три дні раніше.

Найважливіше, що серед акційних товарів присутня більшість новинок 2022 року. Сюди відносяться Call of Duty: Modern Warfare II, Need for Speed Unbound, Horizon Forbidden West і навіть Elden Ring — "гра року", за версією The Game Awards 2022.

Відео дня

Кращі пропозиції на розпродажі

  • FIFA 23 (PS5) — 1199 гривень;
  • FIFA 23 (PS4) — 1099 гривень;
  • Grand Theft Auto V: Premium Edition — 503 гривні;
  • Horizon Forbidden West (PS4 і PS5) — 1425 гривень;
  • Gotham Knights — 1049 гривень;
  • Stray — 759 гривень;
  • Elden Ring — 1399 гривень;
  • Marvel's Spider-Man: Miles Morales — 849 гривень;
  • Need for Speed Unbound Palace Edition — 1619 гривень;
  • Call of Duty: Modern Warfare II — 2039 гривень;
  • Gran Turismo 7 — 1425 гривень;
  • Cyberpunk 2077 — 749 гривень;
  • The Last of Us Part I — 1724 гривні;
  • The Last of Us Part II — 299 гривень;
  • Deathloop — 659 гривень;
  • Red Dead Redemption 2 — 560 гривень;
  • Sonic Frontiers — 1259 гривень;
  • It Takes Two — 559 гривень;
  • Evil West — 1439 гривень.

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