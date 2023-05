Майже весь контент був готовий у 2022-му.

Користувачів нерідко цікавить, чому розробка великих ігор займає як мінімум чотири роки. Нещодавно вичерпну відповідь на це питання дав продюсер серії The Legend of Zelda Ейдзі Аонума. За його словами, тільки на полірування останньої частини франшизи з підзаголовком Tears of the Kingdom пішов рік.

Керівник дав інтерв'ю журналісту Джину Парку з The Washington Post. У ньому він розповів, що Nintendo витратила цілий рік на полірування гри. Коли в березні 2022-го The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom перенесли, проект був "майже готовий". Однак істотний відрізок часу знадобився на пошук багів, налагодження фізики і тестування інших систем.

Витрачений час окупив себе: в грі майже немає технічних недоліків. Навіть оптимізація повністю відповідає можливостям Nintendo Switch, хоча багато масштабних проєктів на гібридній консолі або демонструють погану якість графіки, або мають нестабільну кадрову частоту.

"Ця гра, можливо, була трохи складнішою для мене, але ми впоралися з нею", — підсумував Аонума. Слова продюсера підтверджують 95 балів на Metacritic, а в кінці року нова The Legend of Zelda має високі шанси отримати головний приз на The Game Awards.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — основні подробиці

У проєкті користувачів чекає нова історія і розширена кількість ігрових механік. Розробники надихалися ідеями, які не вдалося реалізувати в Breath of the Wild.

Світ в Tears of the Kingdom перекочував з попередньої частини, але значно розрісся в розмірах. Наприклад, Лінк може досліджувати споруди на небесних островах.

З геймплейних можливостей в сиквелі варто відзначити будівництво різноманітних механізмів, повернення предметів у вихідну форму і кілька нових способів взаємодії з оточенням.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вийшла 12 травня 2023 ексклюзивно на Nintendo Switch.

