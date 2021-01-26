Це має бути "старомодний геймер, від якого відвернулися батьки".

Британська фірма OPSYS, що займається виробництвом комп'ютерів відкрила вакансію геймера. Головне завдання нового співробітника – грати в ігри на ПК компанії.

Як говориться в вакансії на сайті OPSYS, зарплата такого співробітника складе 30 тисяч фунтів стерлінгів на рік ($41 тисяча).

"Нам потрібен серйозний гравець, який проводить більше часу в самих іграх, ніж в коментарях більш серйозних гравців. Звичайний, старомодний, відкинутий батьками, з очима, налитими кров'ю", – повідомили в компанії.

Кандидат на цю посаду повинен бути харизматичним і розбиратися в ігрових мемах.

Всі бажаючі отримати цю роботу повинні зняти 60-секундний ролик, в якому потрібно розповісти чому OPSYS має найняти саме вас. Відео можна викласти на YouTube, Instagram або Twitter. Головне – поставити хештег OPSYSDreamJob.

Здебільшого ця вакансія виглядає, як PR-акція, в чому зізнаються й самі співробітники OPSYS.

"Замість того, щоб платити рекламній компанії 30 тисяч фунтів стерлінгів за просування найпотужніших комп'ютерів у світі, ми даємо вам 30 тисяч фунтів стерлінгів, щоб ви могли грати в ігри", – йдеться в описі вакансії.

Всі ролики компанія прийматиме до 9 квітня. Після почнеться відбір кандидатів і співбесіди. А вже 1 серпня 2021 року співробітника приймуть на роботу.

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Автор: Сергій Коршунов