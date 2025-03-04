Гідний компаньйон It Takes Two: з'явилися огляди Split Fiction, нової гри Юсефа Фареса

Фарес знову зміг створити незабутньо різноманітну кооперативну пригоду.

Ігрові видання поділилися першими враженнями про нову кооперативну гру від Hazelight Studios, Split Fiction, створену Юсефом Фаресом. Судячи з прев'ю, розробники, які прославилися хітом It Takes Two, знову пропонують гравцям унікальну пригоду, сповнену несподіваних механік і яскравих вражень.

Split Fiction розповідає історію двох письменниць-початківців, Зої та Міо, чиї світи, фентезі та наукова фантастика, стикаються внаслідок невдалого експерименту. Сюжет, як зазначають журналісти IGN, є "дуже своєчасним", зачіпаючи теми корпоративної жадібності та загрози штучного інтелекту для творчості.

Однією з головних переваг гри, на думку всіх видань, є її різноманітність. GamesRadar зазначає, що Split Fiction не перестає дивувати, пропонуючи гравцям постійно мінливі механіки та жанри.

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VGC підкреслює, що гра постійно перемикається між жанровими крайнощами, що робить її неймовірно свіжою протягом усіх 14 годин. IGN додає, що кожен рівень вводить абсолютно новий спосіб гри.

Механіка гри, як і в It Takes Two, орієнтована на кооперативну взаємодію. VGC зазначає, що гра покладається на те, щоб дивувати гравця на кожному кроці, і що фанати попередньої гри одразу ж відчують себе як вдома.

Однак, як зазначають рецензенти, сюжетна лінія, попри цікаву задумку, не викликає сильних емоційних відгуків. VGC пише, що вони не змогли емоційно зануритися в трагедії героїнь.

Проте, як зазначають IGN і GamesRadar, гра компенсує це різноманітністю механік і побічними історіями, які дають змогу розробникам експериментувати з більш оригінальними ідеями.

Графічно Split Fiction на голову вища за It Takes Two. Також відзначає чудові візуальні ефекти.

Загалом, Split Fiction, на думку журналістів, - це експертно створена і захоплива кооперативна пригода, яка пропонує безліч ігрових ідей і стилів. GamesRadar називає гру найочікуванішою у 2025 році та зазначає, що Hazelight продовжує залишатися найбільш винахідливою студією, коли йдеться про кооперативні пригоди.

Реліз Split Fiction заплановано на 6 березня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали про системні вимоги Split Fiction. Гра працюватиме навіть на далеко не найпотужніших комп'ютерах.

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