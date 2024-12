Нова гра геймдизайнера Джозефа Фареса вийде вже на початку березня.

Слідом за анонсом на The Game Awards студія Hazelight Studios Джозефа Фареса поділилася і системними вимогами свого наступного кооперативу Split Fiction про подорожі між світами.

На відміну від свого минулого хіта It Takes Two розробники потребуватимуть потужнішого заліза для комфортного геймплея. Як і в попередніх тайтлах Hazelight, для гри в Split Fiction удвох знадобиться лише одна копія гри, а значить ПК обох гравців повинен відповідати для спільної гри.

Мінімальні системні вимоги (1080p/30 fps):

ОС: Windows 10/11 (64-bit)

Процесор: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 2600X

Оперативна пам'ять: 8 ГБ

Відеокарта: GTX 970 / Radeon RX 470 (4 ГБ)

Місце на диску: 85 ГБ.

Рекомендовані системні вимоги (1440p/60 fps):

Процесор: Intel Core i7-11700K / AMD Ryzen 7 5800X

Оперативна пам'ять: 16 ГБ

Відеокарта: RTX 3070 (8 ГБ) / Radeon 6700 XT (12 ГБ)

Місце на диску: 85 ГБ.

Історія Split Fiction розвиватиметься навколо двох письменниць, які уклали контракт із техно-компанією, яка пообіцяла екранізувати їхні історії у VR. Героїні опиняються замкнені у власних сюжетах, які пов'язані з науковою фантастикою і фентезі, і тепер змушені переміщатися між різними світами, щоб нарешті опинитися вдома.

Геймплейно Split Fiction бере за основу формулу It Takes Two. У грі буде безліч механік із різних ігрових жанрів, а щоб вибратися, героїням потрібно буде покластися одна на одну, працюючи спільно і вивчаючи різні вміння.

Випуск Split Fiction відбудеться 6 березня 2025 року на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series X/S. It Takes Two, нагадаємо, стала найкращою грою 2021 року за версією The Game Awards і найбільш нагороджуваною грою 2021-го загалом.

2024-й вийшов багатим на релізи. Але наступний рік загрожує порвати всі чарти і має шанси стати найгарячішим роком для індустрії за все десятиліття. УНІАН розповідав про 18 найочікуваніших ігор 2025 року.

Свій список найочікуваніших ігор є і у Steam. Він складається з ігор, які додали до свого "вішлиста" найбільше користувачів. ПК-геймери люблять полювати на чудовиськ, мережеві шутери та "рогалики".

