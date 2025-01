У Split Fiction героїні подорожують між фентезі-світами та науковою фантастикою.

Electronic Arts представила новий трейлер Split Fiction, нового проєкту геймдизайнера Юсуфа Фареса, відомого за It Takes Two і A Way Out.

Сюжет Split Fiction будується навколо двох письменниць: Міо та Зої. Вони працюють у різних жанрах, але опиняються втягнутими в пригоду: спеціальний пристрій краде їхні ідеї, і дівчата застрягають усередині власних книг. Тепер їм належить знайти спосіб повернутися в реальний світ, подорожуючи фантастичними світами своїх творів.

Дія гри розгортається в кількох світах, кожен з яких пропонує унікальний геймплей. У трейлері показано футуристичне місто, де персонажі можуть пересуватися не тільки пішки, а й на транспорті.

Також представлений фентезійний світ, де доступна механіка перетворень: гравці зможуть змінювати форму, перетворюючись, наприклад, на величезну мавпу або крихітну фею, що допоможе розв'язувати головоломки і добиратися у важкодоступні місця.

У грі з'являться побічні локації із самостійними історіями, доступ до яких відкривається через спеціальні портали. Hazelight підкреслює, що ці епізоди помітно відрізняються за атмосферою від основної сюжетної лінії. Один із фрагментів, показаних у трейлері, передбачає їзду на гігантських піщаних істотах, що нагадують черв'яків із Дюни.

Реліз Split Fiction заплановано на 6 березня. Гра вийде на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series.

Нагадаємо, що раніше стали відомі системні вимоги Split Fiction.

