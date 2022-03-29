Головне – не думати, що воєнні дії заходять у якусь незрозумілу фазу, адже звичайні люди не володіють інформацією, яку знають військові, тому часто роблять помилкові висновки.

Психолог Анна Кушнерук дала поради, як збалансовувати власні емоції, щоб війна не переходила в рутину.

Про це вона розповіла в ефірі "Сніданок. Онлайн".

За її словами, головне – не думати, що воєнні дії заходять у якусь незрозумілу фазу, адже звичайні люди не володіють інформацією, яку знають військові, тому часто роблять помилкові висновки.

"Я хочу закликати усіх дорослих людей робити різницю між тими, хто знаходиться у небезпечній ситуації, які є в оточенні, й між людьми, що знаходяться в умовній безпеці... Давайте розмежовувати, де є фізична небезпека, а де психічна. Авжеж, ми вже всі отримали посттравматичний розлад через те, що ми переживаємо горе у своїй країні. Та кожен на своєму місці робить це горе менше", – розповіла спеціалістка.

Як наголосила Кушнерук, людина своїми діями, фізичною роботою, посмішкою має розуміти: вона робить внесок в добро, а не у хворобливий стан. І вважає, що до військових є неповагою те, коли люди в тилу починають упереджено ставитись до власного життя. Треба радіти звичним речам, за можливості проводити час разом з близькими та приносити здоровий мікроклімат у свою родину.

"Не завжди допомога вона тільки у тому, щоб розважати і створювати людині штучну реальність, у якій немає війни. Вона була і є, на жаль. А от створити можливість, що я з тобою поруч, коли тобі важко – це справжня підтримка", – наголосила психологиня.

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