Руйнівниця міфів Супрун розповіла, чи можна плавати відразу після вживання їжі

Уляна Супрун застерігає, що особливості травного процесу враховувати все таки варто.

Плавання відразу після їжі не є більш небезпечним для життя, ніж плавання за дві години після неї або ж взагалі голодним.

Про це виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун написала на сторінці в Facebook.

"В розпал літа нас почали запитувати - чи це міф, що плавати одразу після їжі категорично заборонено? Адже досить поширеною є думка, що якщо побігти купатися одразу після добрячого обіду можна навіть потонути. Насправді, не все так страшно. Плавання відразу після їжі не є більш небезпечним для життя, ніж плавання за дві години після неї або ж взагалі голодним", - йдеться в повідомленні.

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Супрун зазначила, що під час травлення, організм спрямовує кров до шлунку, тим самим зменшуючи кровотік до активних м‘язів. "Проте у нас в організмі все одно достатній об’єм крові, щоб це не заважало функціонувати на належному рівні всьому організму", - пише вона.

Водночас Супрун застерігає, що особливості травного процесу враховувати все таки варто.

"Під час плавання, як і під час спорту, їжа, що не перетравилася повністю, може давати про себе знати. Нудотою та неприємними відчуттями в животі. З такими відчуттями дискомфорту існує ризик отримати набагато менше задоволення від активності у воді. Тому все ж таки краще почекати 1,5 -2 години", - зазначила вюою міністра охорони здоров'я.

При цьому Супрун додає, що плавати після вживання алкоголю дуже небезпечно. "ВООЗ зазначає, що плавання в нетверезому стані є однією з провідних причин, що призводять до трагічних наслідків на воді серед дорослих. Крім того, від цього можуть і постраждати діти. За ними потрібен постійний догляд у воді або ж навіть присутність когось із дорослих поруч. Через алкоголь можна втратити пильність та самоконтроль цим самим наразити на небезпеку як своє життя, так і життя дітей", - наголосила Уляна Супрун.

Нагадаємо, раніше виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла про ризики вживання алкоголю влітку, зокрема, й на пляжі.