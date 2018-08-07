Атакує нервову систему та мозок: що відомо про нову смертельну інфекцію в Україні (відео)
В Україні з'явилася смертельно небезпечна інфекція - лістеріоз. Його збудником є бактерії Listeria monocytogenes. На сьогодні на території нашої країни зафіксовано один випадок захворювання.
Є підозри, що бактерія потрапила з Європи, де вона стала причиною смерті 10 осіб. Спалах інфекції виник через заморожену кукурудзу, яку на ринки ЄС постачали з Угорщини. Зараз її активно вилучають з продажу в Україні.
Зазначимо, що лістерія може виживати й розмножуватися при низьких температурах, зазвичай підтримуваних у холодильниках.
Що таке лістеріоз
Лістеріоз - інфекційна хвороба з групи зоонозів (групи інфекційних і паразитарних захворювань, збудники яких паразитують в організмі певних видів тварин - Ред.). У людини захворювання протікає або у вигляді гострого сепсису (з ураженням центральної нервової системи, мигдалин, лімфатичних вузлів, печінки, селезінки), або в хронічній формі (стерта).
З током крові і по лімфатичних судинах патогенний збудник поширюється організмом, в місцях скупчення лістерий утворюються лістериоми – осередки некрозу.
Джерела інфекції
Джерелами інфекції є багато видів диких і синантропних гризунів, а також різні об'єкти довкілля. Хвороба вражає домашніх і сільськогосподарських тварин (свиней, дрібну та велику рогату худобу, коней, кроликів, рідше кішок і собак), а також домашню і декоративну птицю (гусей, курей, качок, індиків, голубів, папуг і канарок). Лістерії знайдені у лисиць, норок, єнотів, песців, диких копитних, птахів, рибі та морепродуктах, в багатьох природних середовищах. Особливо сприятливим середовищем для їхнього розмноження є поверхневі шари неякісного силосу.
Збудник виділяється з організму з різними секретами (сеча, молоко, кров, сперма, ліквор, ректальна слиз, навколоплідні води та ін).
Механізм передачі
Механізм передачі лістеріозу різноманітний (фекально-оральний, контактний, повітряно-крапельний, трансплацентарний), основний - фекально-оральний. Тварини заражаються через воду і корми, інфіковані лістеріями, від гризунів або їхніх трупів.
Механізми зараження людей різноманітні. Найчастіше зараження відбувається через інфіковану воду та харчові продукти тваринного походження, особливо при відсутності їхньої надійної термічної обробки і тривалому зберіганні в умовах відносно низьких температур. Можливе зараження при вживанні в їжу свіжих овочів. Встановлена можливість аэрогенного зараження, відбувається при обробці тварини сировини (вовни, щетини, шкіри, шкур, пера, пуху). Відомий контактний шлях передачі через порізи та садна на шкірі при потраплянні в них різних виділень хворих тварин.
Виявлено можливість передачі бактерій від людини до людини, описані випадки зараження статевим шляхом. Особливо небезпечний лістеріоз для вагітних.
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Симптоми лістеріозу
Інкубаційний період становить, як правило, від декількох днів до кількох тижнів, в окремих випадках може становити кілька місяців.
Існує чотири форми захворювання: залозиста, гастроентерична, нервова та септична.
Залозиста форма:
- висока температура;
- інтоксикація організму;
- можна переплутати з ангіною;
- збільшуються печінка і селезінка;
- погіршення зору;
- кон'юнктивіт.
Гастроентерична:
- різкий стрибок температури аж до 40 градусів;
- головний біль;
- озноб;
- болі в суглобах і м'язах;
- блювота і нудота;
- спазми в животі;
- рідкий кал, домішки в ньому крові та слизу.
Нервова:
- висока температура;
- сильний головний біль;
- непритомність;
- м'язові судоми.
Септична:
- озноб;
- перепади температури тіла;
- висип в ділянці суглобів, на обличчі у вигляді метелика;
- часті пневмонії, жовтяниця і гепатит.
Хронічна форма:
При хронічній формі захворювання збудник може перебувати в організмі дуже тривалий час і при цьому не проявляти себе.
Лікування лістеріозу
Лістеріоз, діагностований на ранніх стадіях, можна лікувати. Для лікування важких симптомів, таких як менінгіт, використовуються антибіотики.
У разі інфекції під час вагітності негайний прийом антибіотиків дозволяє запобігти інфікування плода або новонародженого.
Ускладнення
Оскільки лістеріоми утворюються в тканинах центральної нервової системи, це може призвести до розвитку менінгіту й енцефаліту.
Нервова форма лістеріозу загрожує розвитком гідроцефалії, септична форма може обернутися розвитком інфекційно-токсичного шоку.
Як не заразитися
У першу чергу профілактика зводиться до вживання тільки термічно обробленого молока і м'яса.
Необхідно ретельно мити продукти, овочі та фрукти обдавати окропом. Крім того, слід окремо зберігати сирі продукти від тих, які пройшли теплову обробку.
На підприємствах з оброблення туш тварин, м'ясокомбінатах і птахофабриках необхідно суворе дотримання санітарно-гігієнічних норм.