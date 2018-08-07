Атакує нервову систему та мозок: що відомо про нову смертельну інфекцію в Україні (відео)

Механізми зараження людей лістеріозом різноманітні. Найчастіше зараження відбувається через інфіковану воду та харчові продукти тваринного походження.

В Україні з'явилася смертельно небезпечна інфекція - лістеріоз. Його збудником є бактерії Listeria monocytogenes. На сьогодні на території нашої країни зафіксовано один випадок захворювання.

Є підозри, що бактерія потрапила з Європи, де вона стала причиною смерті 10 осіб. Спалах інфекції виник через заморожену кукурудзу, яку на ринки ЄС постачали з Угорщини. Зараз її активно вилучають з продажу в Україні.

Зазначимо, що лістерія може виживати й розмножуватися при низьких температурах, зазвичай підтримуваних у холодильниках.

Що таке лістеріоз

Лістеріоз - інфекційна хвороба з групи зоонозів (групи інфекційних і паразитарних захворювань, збудники яких паразитують в організмі певних видів тварин - Ред.). У людини захворювання протікає або у вигляді гострого сепсису (з ураженням центральної нервової системи, мигдалин, лімфатичних вузлів, печінки, селезінки), або в хронічній формі (стерта).

З током крові і по лімфатичних судинах патогенний збудник поширюється організмом, в місцях скупчення лістерий утворюються лістериоми – осередки некрозу.

Джерела інфекції

Джерелами інфекції є багато видів диких і синантропних гризунів, а також різні об'єкти довкілля. Хвороба вражає домашніх і сільськогосподарських тварин (свиней, дрібну та велику рогату худобу, коней, кроликів, рідше кішок і собак), а також домашню і декоративну птицю (гусей, курей, качок, індиків, голубів, папуг і канарок). Лістерії знайдені у лисиць, норок, єнотів, песців, диких копитних, птахів, рибі та морепродуктах, в багатьох природних середовищах. Особливо сприятливим середовищем для їхнього розмноження є поверхневі шари неякісного силосу.

Збудник виділяється з організму з різними секретами (сеча, молоко, кров, сперма, ліквор, ректальна слиз, навколоплідні води та ін).

Механізм передачі

Механізм передачі лістеріозу різноманітний (фекально-оральний, контактний, повітряно-крапельний, трансплацентарний), основний - фекально-оральний. Тварини заражаються через воду і корми, інфіковані лістеріями, від гризунів або їхніх трупів.

Механізми зараження людей різноманітні. Найчастіше зараження відбувається через інфіковану воду та харчові продукти тваринного походження, особливо при відсутності їхньої надійної термічної обробки і тривалому зберіганні в умовах відносно низьких температур. Можливе зараження при вживанні в їжу свіжих овочів. Встановлена можливість аэрогенного зараження, відбувається при обробці тварини сировини (вовни, щетини, шкіри, шкур, пера, пуху). Відомий контактний шлях передачі через порізи та садна на шкірі при потраплянні в них різних виділень хворих тварин.

Виявлено можливість передачі бактерій від людини до людини, описані випадки зараження статевим шляхом. Особливо небезпечний лістеріоз для вагітних.

Читайте такожМасове отруєння шаурмою у Києві: кількість постраждалих наближається до сотні

Симптоми лістеріозу

Інкубаційний період становить, як правило, від декількох днів до кількох тижнів, в окремих випадках може становити кілька місяців.

Існує чотири форми захворювання: залозиста, гастроентерична, нервова та септична.

Залозиста форма:

- висока температура;

- інтоксикація організму;

- можна переплутати з ангіною;

- збільшуються печінка і селезінка;

- погіршення зору;

- кон'юнктивіт.

Гастроентерична:

- різкий стрибок температури аж до 40 градусів;

- головний біль;

- озноб;

- болі в суглобах і м'язах;

- блювота і нудота;

- спазми в животі;

- рідкий кал, домішки в ньому крові та слизу.

Нервова:

- висока температура;

- сильний головний біль;

- непритомність;

- м'язові судоми.

Септична:

- озноб;

- перепади температури тіла;

- висип в ділянці суглобів, на обличчі у вигляді метелика;

- часті пневмонії, жовтяниця і гепатит.

Хронічна форма:

При хронічній формі захворювання збудник може перебувати в організмі дуже тривалий час і при цьому не проявляти себе.

Лікування лістеріозу

Лістеріоз, діагностований на ранніх стадіях, можна лікувати. Для лікування важких симптомів, таких як менінгіт, використовуються антибіотики.

У разі інфекції під час вагітності негайний прийом антибіотиків дозволяє запобігти інфікування плода або новонародженого.

Ускладнення

Оскільки лістеріоми утворюються в тканинах центральної нервової системи, це може призвести до розвитку менінгіту й енцефаліту.

Нервова форма лістеріозу загрожує розвитком гідроцефалії, септична форма може обернутися розвитком інфекційно-токсичного шоку.

Як не заразитися

У першу чергу профілактика зводиться до вживання тільки термічно обробленого молока і м'яса.

Необхідно ретельно мити продукти, овочі та фрукти обдавати окропом. Крім того, слід окремо зберігати сирі продукти від тих, які пройшли теплову обробку.

На підприємствах з оброблення туш тварин, м'ясокомбінатах і птахофабриках необхідно суворе дотримання санітарно-гігієнічних норм.