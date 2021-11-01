При цьому він зазначив, що якщо через два-три тижні захворюваність піде на спад, то відповідно до цього Комісія з надзвичайних ситуацій буде ухвалювати рішення про послаблення деяких обмежень.

За оцінками і прогнозами фахівців, локдаун у Києві може тривати щонайменше протягом місяця, а пік захворювання – ще попереду.

Як повідомляє прес-служба мера Києва Віталія Кличка, про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Все залежить від динаміки захворюваності, від заповненості ліжок у лікарнях. Але попередньо фахівці говорять, що дуже складний період може тривати щонайменше протягом місяця", – сказав Кличко.

При цьому він зазначив, що якщо через два-три тижні захворюваність піде на спад, якщо столиця підійде до критеріїв "помаранчевої" зони, то відповідно до цього Комісія з надзвичайних ситуацій буде ухвалювати рішення про послаблення деяких обмежень.

Читайте такожУ МОЗ назвали єдину постійну причину, з якої не можна вакцинуватися від COVID-19 (відео)"На сьогодні, на жаль, такої тенденції поки немає. І піку захворюваності, як зазначають фахівці, вірусологи, лікарі, ми що не досягли. Тому, ще раз звертаюсь до всіх: будьте обережними, дотримуйтесь ключових правил безпеки і вакцинуйтеся!", – наголосив Кличко.

Він також зазначив, що основний тягар у боротьбі з черговою хвилею вірусу – знову на місцевій владі.

Також мер повідомив, що на сьогодні в Києві підготовлені понад 6 тисяч ліжок і влада продовжує збільшувати їх кількість. За його словами, лікарні заповнені на 70 відсотків, ліжка з киснем заповнені майже на 80%.

"Кисень у місті поки є. Ми уклали попередньо договори з різними підприємствами на його постачання. Тобто, з киснем проблем, наразі, немає. Але, тим не менш, загроза, що в разі збільшення кількості хворих, які потребують кисневої підтримки, я не виключаю, що можуть бути проблеми. Поки що ситуація складна, але стабільна і контрольована. Головне – аби не сталося інфекційного вибуху, коли кількість хворих перевищуватиме кількість ліжок в лікарнях. Це може призвести до колапсу медичної системи", – підкреслив мер столиці.

Він зазначив, що сьогодні 99% госпіталізованих з важким перебігом хвороби у столичних медзакладах – невакциновані пацієнти.

"Реанімації в лікарнях столиці вже майже заповнені. Місця ще є, але ми підходимо до критичної межі", – наголосив Кличко.

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада столиця запровадила суворі обмеження, оскільки за критеріями досягла показників "червоної" зони.

28 жовтня на позачерговому засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про запровадження з 1 листопада у Києві "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Катерина Гірник