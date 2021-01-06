За її словами, більшість державних органів та служб виявилися неготовими до пандемії коронавірусу.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до Конституційного Суду України з поданням про визнання неконституційними окремих положень законів, що стосуються сфери охорони здоров'я, надання медичних послуг населенню, питань ліквідації та реорганізації закладів охорони здоров'я в умовах реалізації медичної реформи та подолання пандемії COVID-19.

Читайте такожМОЗ хоче залучати лікарів-інтернів до боротьби з коронавірусомПро це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, більшість державних органів та служб виявилися неготовими до пандемії коронавірусу.

"Складнощів у протидії хворобі завдали й певні законодавчі зміни, а також започаткована у 2017 році медична реформа, що відбувається одночасно з реформами децентралізації та адміністративно-територіального устрою", - написала Денисова.

На її думку, розпочата медична реформа із наступним встановленням на законодавчому та підзаконному рівнях у деяких випадках неспівмірних меті засобів досягнення – протиепідемічних заходів, призвели до порушень та обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина. Вона вказує, що до неї поступає багато звернень громадян.

"Зокрема, у зверненнях порушувалися питання щодо неконституційності впроваджуваної медичної реформи, нерозумності, неспівмірності мети та заходів, які намагався встановити уряд для подолання пандемії COVID-19, про неконституційність окремих положень законів України, відповідних постанов Кабінету Міністрів України, а також були висловленні прохання звернутися з відповідним конституційним поданням до Конституційного Суду України", - повідомила Денисова.

Омбудсмен сподівається, що Конституційний Суд України відкриє конституційне провадження за її поданням та розгляне його по суті.

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Автор: УНІАН