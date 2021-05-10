За словами Світлани Гук, статистика захворюваності й смертності не є паралельними процесами.

Статистика захворюваності на коронавірус й смертності від нього в Україні не є паралельними процесами.

Про це заявила керівник Центру респіраторної медицини та алергології клінічної лікарні "Феофанія", лікар-пульмонолог Світлана Гук, пише "Обозреватель".

"Сьогодні начебто зберігається відсоток смертності в Україні на рівні 2-3% від загальної кількості хворих. Звичайно, можливі певні коливання. Але я прекрасно знаю, що в регіонах люди вмирають без тестування. Тому смертність від коронавірусу в реальності вища. Ну і допомога там гірша", - заявила лікар.

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Головним способом порятунку та зниження смертності експерт назвала вакцинацію й певні карантинні заходи. "Наприклад, робота в осередках зараження, в гуртожитку, в будинку для літніх людей тощо. Але коли захворюваність розмазана, з усією країною працювати важко", - уточнила вона.

"Багато країн вводить локальні карантинні заходи у вогнищах. Аж до того, що на локдаун можуть закривати будинок або окремий квартал, якщо в ньому підвищена захворюваність. Там усі йдуть на карантин, працює розвозка їжі і один кіоск, і то дистанційно. Люди можуть переміщатися в межах одного кварталу, але не можуть ходити на роботу, відвідувати родичів, допоки захворюваність не знизиться. Це повинно бути закріплено законодавчо. Але якщо ми говоримо про ідеальні моделі, це було б правильно", - вважає Світлана Гук.

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Автор: Юрій Годован