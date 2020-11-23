Необхідних даних про російський препарат досі світу не надано, каже експерт.

Російська вакцина від коронавірусу може становити небезпеку для людей, тому купувати її не потрібно навіть в тому випадку, якщо вона буде дешевше.

Про це розповів анестезіолог Сергій Дубров в ефірі каналу "Україна 24".

За його словами, зараз говорити про існування російської вакцини не можна, оскільки її клінічні дослідження не завершені.

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"Третю фазу (досліджень, - УНІАН), як правило, до 50% препаратів не проходять якісно, не проходять успішно. В цілому в світі таких прецедентів не було, коли новий лікарський засіб реєструвалося б без повноцінного клінічного дослідження. Це порушення міжнародних норм проведення досліджень і дуже небезпечно для людей, які будуть отримувати цей засіб або вакцину", - сказав він.

За словами лікаря, світова спільнота не отримала необхідних даних про вакцину російського виробництва.

"Повноцінні матеріали досліджень не були представлені світовій спільноті. В одному з дуже авторитетних медичних журналів було опубліковано відкритий лист, де десятки фахівців звернулися до виробника вакцини "Супутник-5" з проханням надати матеріали, вчені не отримали цю інформацію. Я б взагалі утримався від висловлювань, що вакцина "Супутник-5" або якась інша є в Російській Федерації", - заявив Дубров.

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У Росії в серпні заявили про реєстрацію "першої в світі" вакцини проти COVID-19, її нібито протестували на дочці Путіна.

Москва не надала міжнародному науковому співтовариству ніяких даних про випробування вакцини, які б підтверджували, що вона безпечна і ефективна проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася.

Видання Science зазначило, що Москва не скоро зможе користуватися своєю вакциною. І вона про це добре знає. На це вказують навіть певні епізоди сертифіката, виданого російським Міністерством охорони здоров'я. Зокрема, в ньому забороняється широке використання вакцини до першого січня 2021 року.

У той же час, міжнародна група дослідників висловила занепокоєння з приводу можливих неточностей у звіті про випробування російської вакцини. У деяких графіках зустрічаються підозрілі повтори, а даних для перевірки результатів недостатньо.

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Автор: Юрій Годован