На сьогодні три або більше фактори ризику виникнення серцево-судинних захворювань мають майже третина українців.

Три або більше фактори ризику виникнення серцево-судинних захворювань мають майже третина українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать представлені під час онлайн-презентації результати дослідження STEPS щодо поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань в Україні.

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До факторів ризику серцево-судинних захворювань належать щоденні споживання тютюну, споживання менше ніж 5 порцій фруктів та овочів на день, недостатня фізична активність, надмірна вага, підвищений кров’яний тиск.

Так, за даними дослідження, три або більше фактори загалом мають 32,8% населення (39,9% чоловіків та 25,2% жінок).

Водночас серед населення віком від 18 до 44 років комбіновані фактори ризику ССЗ мають 21,9% (28,6% чоловіків та 13,8% жінок), а серед населення від 45 до 69 років - 47,1% (57% чоловіків та 38,2% жінок).

Крім того, проведені аналізи свідчать, що 40,7% українців мають підвищений рівень загального холестерину, 7,1% - підвищений рівень глюкози у крові, у 8,8% - порушена глікемія.

За результатами дослідження, 34,8% українців мають підвищений артеріальний тиск.

***Дослідження проводилося Всесвітньою організацією з охорони здоров’я, Міністерством охорони здоров’я України, Центром громадського здоров’я МОЗ України, Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка за підтримки Світового банку.

Перший етап дослідження відбувся у 2019 році. Тоді опитали 7 тис. 700 респондентів віком від 18 до 69 років на всій території України, окрім окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим. Метод дослідження - інтерв’ю віч-на-віч за місцем проживання респондента, а також антропометричні та біохімічні вимірювання, зокрема, аналізи сечі та крові та вимірювання ваги, зросту та ін. Другий етап дослідження тривав протягом 2020 року та полягав в аналізі отриманих даних.

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Автор: Антоніна Доломанжи