Так, щепленим людям буде простіше користуватися послугами, відвідувати публічні заходи.

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, чи очікують якісь труднощі невакцинованих громадян у випадку погіршення епідемічної ситуації та посилення карантинних обмежень.

Про це він розповів в інтерв'ю BBC News Украина.

"Я б не називав це покаранням, тому що вакцинація є добровільною. Але щепленим людям однозначно буде простіше користуватися послугами, відвідувати публічні заходи. Вакцинація є ознакою того, що людина розуміє, що це досягнення науки, яке може врятувати життя. Щеплення рятує нас від того, щоб не стати джерелом інфікування для інших. Ми будемо йти за сценарієм європейських країн, коли для невакцинованих створюють максимальні перепони у доступі до публічних місць, де може поширюватися інфекція", - сказав Кузін.

Водночас за його словами, для того, щоб запроваджувати будь-які каральні заходи, треба переконатися, що кожна людина мала доступ до вакцинації.

Читайте такожЛікар пояснив, чому нова хвиля коронавірусу в Україні не стартує в листопаді"Тобто спочатку треба усіх забезпечити вакцинами. Вже після того, як залишились одні противники вакцинації, застосовувати більш жорсткі міри. Однак я впевнений, що в Україні не будуть застосовувати якісь каральні заходи. Одним зі шляхів, як балансувати між забороною і дозволами, є варіант, коли невакциновані можуть регулярно здавати ПЛР-тести. Результат приносити роботодавцю. Тобто принцип вакцинуйся або тестуйся", - пояснив Кузін.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї, та Spikevax американської компанії Moderna.

Автор: Леся Лещенко