З початку пандемії в Україні підтвердили 2 258 532 випадки COVID-19.

Станом на ранок 7 серпня в Україні ще 1054 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє МОЗ у Telegram.

З них – 72 дитини та 13 медпрацівників.

За минулу добу з ускладненнями до лікарень потрапили 534 хворих. Ще 20 померли, водночас 1393 видужали.

Читайте такожСлідом за Львовом пункт вакцинації проти COVID-19 відкрили у міжнародному аеропорту "Київ"З початку пандемії в Україні підтвердили 2 258 532 випадки COVID-19. З них 2 190 686 громадян одужали, а 53 085 – померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (176), Харківській (100), Одеській (76), Дніпропетровській (75) та Херсонській (68) областях.

Учора в МОЗ заявляли про 1081 підтверджений випадок інфікування коронавірусом.

Фахівці не виключають, що зростання кількості інфікованих й госпіталізованих може бути пов’язаним з поширенням в країні найзаразнішого штаму COVID-19 "Дельта". За даними МОЗ, найбільше таких хворих нині на Волині, Одещині, Тернопільщині, Буковині та в Києві.

Однак заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін не вбачає у статистиці загрозливої динаміки. За його словами, про запровадження локдауну в Україні поки не йдеться. Хоч деякі міста почали готуватися до посилення обмежень, зокрема Київ.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Яна Ставська