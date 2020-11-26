Психологи наголошують, що ревнощі виникають через невпевненість у стосунках. При цьому, як наголошують спеціалісти, можуть ревнувати всі, навіть успішні красуні з адекватною самооцінкою.
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Чому виникають ревнощі та як подолати це руйнівне почуття, розказує психолог Олена Шершнева, пише Cosmo.
- Зміна ролі
Коли ревнуєш, то програєш в голові такий сценарій: твій партнер – привабливий, цікавий, він подобається жінкам, його життя яскраве, а ти – тривожна, у тебе в полі зору один чоловік і головне завдання – не дати його комусь забрати. Саме тому час переписати цей сценарій.
Коли зможеш побачити себе в тій ролі, яку зараз відводиш чоловікові, поняттю "ревнощі" в житті не залишиться місця.
- Поглянь на факти об'єктивно
Відкритий флірт, зрада – можуть бути реальними причинами для ревнощів. Тоді необхідно вирішити: чи готова ти приймати таке, чи ні. Якщо готова, то не впадай потім в роль жертви. Якщо не готова – розходьтесь.
Що ж стосується менш значущих подій, подумай двічі: чи дійсно вони загрожують відносинам.
- Будь готова до змін
Часто ревнощі виникають від панічного страху втратити партнера. Якщо є цей неадекватний страх, що ви розлучитеся, варто спробувати спеціальну техніку. Уявити, що ваші шляхи вже розійшлися. А потім у всіх подробицях описати: як будеш жити, з ким спілкуватися, коли почнеш ходити на побачення.
Усвідом, що в такому випадку життя не зруйнується. Тоді тривога відпустить, а разом з нею і невиправдані ревнощі.
- Укріплюй відносини
Найкраща профілактика невірності – це підтримка щасливих відносин. А ось спроби захистити партнера від "спокус" далеко не приведуть:
По-перше, це просто неможливо. По-друге, контроль створює напругу і провокує конфлікти.
Джон Грей, який написав книгу "Чоловіки з Марсу, а Жінки з Венери", рекомендує жінкам враховувати 6 основних чоловічих потреб в любові:
- довіра;
- прийняття;
- вдячність;
- захоплення;
- схвалення;
- заохочення.
Якщо ти хочеш побудувати дійсно міцні відносини – дай це своєму партнеру. І почати варто саме з довіри.
Чому виникають ревнощі
Американський психолог і автор книги "Ліки від ревнощів" Роберт Ліхі пояснив, що ревнощі зароджуються там, де є три людини, пише НВ.
Психолог ділить ревнощі на дві категорії:
- Сексуальні, коли ви переживаєте, що партнер зрадить вам фізично.
- Емоційні, коли вас більше турбує, що партнер буде близький емоційно з кимось іншим.
Чоловіки частіше страждають від першого, а от жінки – схильні до ревнощів другого типу.
Як зазначає Ліхі, ревнощі – це не завжди погано. Помірний ступінь ревнощів, який не заважає ні вам, ні партнеру, може свідчити про сильний зв'язок і кохання.
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