Психологи одностайні: якщо це відбувається, стосунки не врятувати.

Як відрізнити кризу у стосунках від їх кінця? Як перестати обманювати себе і визнати, що він більше ніколи не зможе стати для вас повноцінним партнером? Намагатися достукатися до нього чи перестати втрачати час?

Пропонуємо вам ознайомитися з досвідом світових психологів і дізнатися 7 найбільш очевидних ознак того, що про любов у ваших стосунках не може бути й мови.

Розраховуєте тільки на себе

Вам простіше замовити таксі в аеропорт, ніж попросити його зустріти вас? Ви знаєте, що якщо запропонувати йому заїхати по ваші речі в хімчистку по дорозі, то не уникнути роздратування? Ви не хочете сварок і віддаєте перевагу самі вирішити дрібні побутові проблеми, ніж просити його? Приблизно це мала на увазі Ахматова, коли писала: "Скільки прохань у коханої завжди! У розлюбленої прохань не буває". Коли він з ентузіазмом виконував будь-яке ваше побажання? Правильно - коли любив вас, пише Еlle.ru

Його настрій завжди негативний

Чоловік, який перестає відчувати любов, починає відчувати глухе роздратування. Це відбувається не завжди свідомо, і нещасної коханої буває складно відрізнити звичайну депресію і тимчасові проблеми від глибинного почуття незадоволеності, яке повністю змінює загальний фон і тональність вашого спілкування. У вашій присутності у нього болить голова, він роздратовано просить говорити тихіше, не відволікати його питаннями, не дратувати коментарями, не плямкати, не курити, не нити, не заважати йому робити що завгодно... Він вже не щадить ваші почуття? Чи не стежить за словами? Ви забули про компліменти, і радістю є звичайна ситуація, коли день пройшов без скандалів з приводами і без? Претензії ростуть як сніжний ком, а ви відчуваєте себе загнаною в кут? Зупиніться і подумайте: може бути, справа не в тому, що ви робите щось не так. Раніше він міг не звернути уваги на якісь дрібниці, а зараз дорікає з кожного приводу? Чіпляється навіть до того, що раніше не вважав проблемою? На жаль, якщо це триває не пару днів, а місяці і роки, то варто визнати очевидне: тільки зникнення любові робить чоловіків дратівливими і прискіпливими.

Зникла легкість

Будинок - це тил, де завжди добре і затишно. А любов — це не тільки африканські пристрасті, але відчуття комфорту, розуміння, довіри і спільності інтересів. У любові не повинно бути важко — інакше це говорить про те, що щось пішло не так і виникла невротична історія на тему хворобливих відносин, комплексів і образи. Звичайно, конфлікти і сварки трапляються в кожній парі, але якщо період затягнувся, потрібно подивитися на ситуацію тверезо і тверезо, щоб зрозуміти, що зламалося. Один з індикаторів проблем, який вирішити дуже складно, — втрата відчуття легкості у відносинах. Раніше ви сміялися над одними і тими ж жартами, вам не було нудно разом, а зараз від цієї гармонії не залишилося і сліду? Мовчання стало тяжким, діалог не клеїться, а всі спроби влаштувати романтику або звичайну розмову по душах перетворюються на театральну виставу, де є все, крім атмосфери затишку і радості? Ви думаєте, що б таке сказати, щоб його не розлютити? Як би зробити так, щоб він посміхнувся? Поспішайте додому, щоб він не поставив вам в докір затримку на роботі? Або, навпаки, мовчіть і топіть в собі образу, якщо він залишив вас і проводить час з друзями? На жаль, зникнення з відносин легкості і можливості відкрито обговорити проблему — один із сигналів, що рятувати тут просто нічого.

Не хоче проводити з вами час

Він став уникати вас. Спочатку ви думали, що вам здалося. Але ні - він затримується на роботі, все частіше проводить час з друзями, вдома просить не турбувати його, оскільки був важкий день. Начебто нічого жахливого - як у всіх. Але, поклавши руку на серце, ми розуміємо, що так відбувається у всіх, хто ... не любить свого партнера.

Читайте такожПсихологи назвали типи людей, які найбільше схожі до зрад

У період залицянь чоловік схожий на нетерплячого юнака — він прагне бути поруч, робити приємні сюрпризи, говорити компліменти. Йому вас завжди мало. Згодом пристрасть йде, але в стосунках, де є почуття, немає місця ситуацій, коли чоловік під будь-яким приводом намагається зникнути з дому і знайде масу виправдань такій поведінці. У нього з'являються нові заняття та інтереси, нові знайомі, він все частіше намагається йти від пояснень і називає ваші питання «виносом мозку». Словом, ви все розумієте, але марно сподіваєтеся, що йому просто потрібно відпочити, подумати, охолонути. Ні! На жаль, відповідь на питання - "що пішло не так" - таке: він вас більше не любить.

У вас немає спільних планів

Люблячу пару характеризує бажання будувати спільні плани. У здорових відносинах у людей завжди спільні цілі і обговорення планів по їх досягненню. Тільки це є нормальна ситуація, все інше - ні. Небажання ділитися планами, обговорювати проблеми, відсутність інтересу до ваших справ — один з головних сигналів, що чоловік перестав відчувати емоції. Як тільки, говорячи про майбутнє, з лексикону йде займенник «ми», варто задуматися, що щось пішло не так.

Не хоче сексу

Ви серйозно вважаєте, що чоловік, який уникає фізичного контакту з вами, любить вас? За умови, звичайно, що мова йде про здорового чоловіка. Доведеться вас розчарувати: відмова від сексу майже завжди означає лише те, що лежить на поверхні. Якщо сексуальне життя відсутнє протягом тривалого періоду часу, то є всі підстави підозрювати у чоловіка наявність інших відносин. Втім, у вкрай рідкісних випадках бувають ситуації, коли він втомився або відчуває занепад від стресу, але цей період не може тривати тривалий час.

Критикує вас

Тільки розлюбивши жінку, чоловік дозволяє собі неповажне ставлення до неї. Якщо він почав висміювати ваші недоліки, дорікати за слабкості, знецінювати ваші досягнення, то, на жаль, важливо зрозуміти: це дуже тривожний дзвіночок. Не тіште себе порожніми умовляннями, що він просто втомився і періодично зривається через дрібниці, — очевидно, що він перестав вами дорожити.

Вас так само можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Іван Бойко