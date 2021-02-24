Постанову про розлучення ухвалили згідно з новим цивільним кодексом країни. Він дозволяє чоловіку або жінці під час розлучення вимагати компенсації, якщо він або вона більше витрачали часу на хатню роботу, догляд за дітьми або догляд за літніми родичами.

Суд із розлучень у Пекіні зобов'язав чоловіка компенсувати його колишній дружині неоплачувану хатню роботу, яку вона виконувала під час шлюбу.

Як повідомляє BBC, чоловік із прізвищем Чень подав на розлучення з дружиною Ван у 2020 році, вони прожили у шлюбі з 2015 року. Спочатку жінка не хотіла розлучатися, але згодом попросила від чоловіка грошову компенсацію. Вона пояснила це тим, що Чень не виконував жодної хатньої роботи та не доглядав за їхнім сином під час шлюбу.

Суд став на сторону Ван. Він зобов'язав чоловіка щомісяця сплачувати аліменти — 2000 юанів (310 доларів), — а також виплатити вже колишній дружині 50 тисяч юанів (7700 доларів) за хатню роботу.

Постанову про розлучення ухвалили згідно з новим цивільним кодексом країни. Він дозволяє чоловіку або жінці під час розлучення вимагати компенсації, якщо він або вона більше витрачали часу на хатню роботу, догляд за дітьми або догляд за літніми родичами. Раніше подружжя у Китаї теж могли вимагати компенсації, але лише за умови, що в них було це прописано у шлюбній угоді.

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Водночас у соцмережі Weibo не всі погодилися з рішенням суду. Деякі користувачі писали, що розмір компенсації замалий. Один із коментаторів написав, що хатня робота недооцінюється, зокрема у Пекіні винайняти няню на рік коштує понад 50 тисяч юанів.

За даними Організації економічного співробітництва та розвитку, жінки у Китаї витрачають майже чотири години на день на неоплачувану роботу вдома — це приблизно у 2,5 раза більше, ніж чоловіки.

У середньому у світі жінки займаються хатньою роботою вдвічі більше, ніж чоловіки. Так, у Фінляндії жінки витрачають 235 хвилин щодня на роботу в домі, а чоловіки — 157. У Туреччині жінки витрачають на неоплачувану роботу 305 хвилин щодня, а чоловіки — 67. У Польщі 295 хвилин щодня витрачають жінки та 158 хвилин — чоловіки. Даних про Україну в Організації не наводять.

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Автор: УНІАН