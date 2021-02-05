Центр громадського здоров'я зазначає, що дослідженням поведінки чоловіків, що мають сексуальні стосунки з чоловіками, буде охоплено 6 900 осіб з групи ризику в 16 містах.

У Центрі громадського здоров'я заявляють, що біоповедінкове дослідження є нормальною практикою для вивчення поширення хвороб.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ЦГЗ.

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"Біоповедінкові дослідження є нормальною практикою в усіх країнах світу. Вони дозволяють епідеміологам зрозуміти: як люди, що знаходяться в групі ризику інфікування якоюсь хворобою, поводяться; як вірус або інфекція поширюється; як зробити програми з профілактики ефективними та доступними", – сказано в ньому.

Центр громадського здоров'я відзначає, що дослідженням поведінки чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками, буде охоплено 6 900 осіб з групи ризику в 16 містах.

Кожен з респондентів повинен пройти опитування і низку тестів на ВІЛ, вірусні гепатити B і C і сифіліс, в тому числі шляхом забору сухої краплі крові для визначення недавньої інфекції та вірусного навантаження ВІЛ.

У повідомленні підкреслюється, що такі дослідження вимагають ретельної підготовки і навчання як регіональних координаторів, так і медичних працівників, які будуть проводити тестування респондентів, що робить їх досить дорогими.

Дане біоповедінкове дослідження фінансує Центр контролю та профілактики захворювань США (СDC).

Бюджет ретельно опрацьовувався і пройшов узгодження з донором, однак Центр громадського здоров'я сподівається, що за допомогою механізму Prozorro вдасться знизити вартість.

Як повідомляв УНІАН, Центр громадського здоров'я МОЗ оголосив тендер на 10 мільйонів гривень на вивчення поведінки геїв.

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Автор: УНІАН