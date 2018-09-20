В Україні зафіксували новий випадок небезпечної інфекції

З початку 2018 року станом на 19 вересня від ботулізму постраждали 97 людей.

Міністерство охорони здоров’я України зафіксувало новий випадок ботулізму - у Дніпрі.

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Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України. "У місті Дніпро зафіксовано новий випадок захворювання на ботулізм. Занедужала жінка 49 років після вживання в’яленої риби власного приготування. Наразі вона перебуває у важкому стані в реанімації", – йдеться у повідомленні.

Загалом з початку 2018 року станом на 19 вересня від ботулізму постраждали 97 людей, 8 із них померли.

Як повідомляло МОЗ, 11 вересня у Херсоні від ботулізму помер чоловік, його дружина перебуває в реанімації.

Ботулізм — це тяжке харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, що містять ботулотоксини. Збудник хвороби розмножується в анаеробному стані (без доступу кисню) за неправильних умов зберігання чи транспортування харчових продуктів.