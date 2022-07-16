Спалах зафіксовано в центральних, північно-західних і південних провінціях Китаю.

У Китаї зафіксовано спалах COVID-19. Щоденна кількість випадків зараження зросла до найвищого рівня за останні сім тижнів.

Спалах зафіксовано в центральних, північно-західних і південних провінціях країни, повідомляє Bloomberg.

За даними Національної комісії з охорони здоров'я, 15 липня в країні повідомили про 450 заражень - максимум з 25 травня, велика частина випадків виявлена в Аньхой і Ганьсу.

У Шанхаї, що пережив тижневий загальноміський карантин, зафіксовано 33 випадки.

Ланьчжоу, столиця провінції Ганьсу, запровадила повний карантин і наказала своїм понад 4 мільйонам жителів залишатися вдома. Уган, місто з населенням близько 300 000 жителів у провінції Хенань, також оголосив про карантин.

Коронавірус в Україні:

11 липня 2022 року голова профільного Комітету Верховної Ради Михайло Радуцький заявив, що в Європі виникла нова хвиля COVID-19, викликана штамом "Омікрон" і Міністерство охорони здоров'я України готується до неї.

Він нагадав, що традиційно хвиля коронавірусу в Європі за кілька тижнів "доходить" до України.

13 липня 2022 року в МОЗ розповіли про ситуацію із захворюваністю COVID-19 в Україні.

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