Наразі існує два варіанти цього виду донорства.

У Великій Британії вперше народилася дитина, яка має ДНК трьох людей. Доля ДНК жінки-донора становить близько 0,1%.

Як пише BBC, новаторська методика є спробою запобігти народженню дітей із руйнівними мітохондріальними захворюваннями. Зазначається, що таких немовлят наразі народилося менше п’яти.

Мітохондріальні захворювання невиліковні і часто стають причиною смерті малюка протягом кількох днів або навіть годин після народження.

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Мітохондрії - це крихітні відділи всередині клітини тіла, які перетворюють їжу в корисну енергію. Дефектні мітохондрії не можуть живити організм і призводять до пошкодження мозку, виснаження м’язів, серцевої недостатності та сліпоти.

Таким чином, мітохондріальне донорство є модифікованою формою при якій використовуються мітохондрії зі здорової донорської яйцеклітини. Зараз існує дві методики його виконання. Один відбувається після того, як яйцеклітина матері була запліднена спермою батька, а інший - до запліднення. З яйцеклітини з пошкодженими мітохондріями витягують ядро і поміщають його в яйцеклітину здорової жінки-донора.

Цікаві новини про здоров'я людей

Вчені з Мічиганського університету в США виявили сплеск активності в мозку двох людей під час їх смерті.

Американські хірурги відзначилися новим науковим проривом у сфері медицини та провели першу успішну внутрішньоутробну операцію у мозку ще ненародженої дитини.

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