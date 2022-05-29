Конкурс для майбутніх студентів медичних спеціальностей здійснюватиметься за результатами національного мультипредметного тесту з трьох предметів.

Для абітурієнтів, які цього року будуть подавати документи на вступ на медичні спеціальності, затвердили новий порядок вступу.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я (МОЗ).

Як йдеться у повідомленні, в умовах війни виші зараховуватимуть студентів для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра та магістра, в тому числі за спеціальностями галузі знань 22 "Охорона здоров’я", в особливому порядку.

Зокрема, цьогорічні випускники шкіл звільняються від проходження державної підсумкової атестації (ДПА) у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Крім того, абітурієнти можуть подавати не більше 5 заяв на місця державного і регіонального замовлення та до 20 заяв на "контракт".

Конкурс для майбутніх студентів медичних спеціальностей здійснюватиметься за результатами національного мультипредметного тесту (НМТ) з трьох предметів: української мови, математики та історії України.

Також абітурієнти можуть вступати до університетів з результатами ЗНО попередніх років – 2019-2021 – з трьох конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях). При цьому у МОЗ нагадали, що такі результати ЗНО можуть враховуватися тільки якщо різниця між НМТ та ЗНО з відповідного предмету не перевищує 15 балів.

Розрахувати конкурсний бал (КБ) можна за такою формулою:

КБ = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + ОУ, де:

П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів;

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього;

К1, К2, К3 – невід’ємні вагові коефіцієнти з предметів НМТ, які для всіх дев’яти спеціальностей галузі знань 22 "Охорона здоров’я" становлять:

українська мова − 0,35;

математика − 0,4;

історія України − 0,25.

Для вступу на магістратуру зараховуються результати фахового іспиту.

"Що стосується особливостей вступу на медичні спеціальності, то тепер для медичних спеціальностей не діють підвищені вимоги до мінімальної кількості балів зі вступних випробувань. Заклад вищої освіти у правилах прийому самостійно визначає конкурсний бал, з яким вступник допускається до участі у конкурсі", - підкреслили в МОЗ.

Для вступників на денну форму бакалаврату та магістратури реєстрація електронних кабінетів починається 1 липня. Абітурієнти, які вступають з результатами НМТ, складеного з 1 по 18 липня, мають подати документи і заяви на вступ до вишу з 29 липня до 18:00 23 серпня.

Національне мультидисциплінарне тестування проходитиме у три сесії:

основна − з 18 липня по 10 серпня;

додаткова − з 16 по 20 серпня;

спеціальна − з 12 по 16 вересня.

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